سفر به تاشکند با لیست پرحاشیه

جوان آنلاین: آخرین فهرست قلعه‌نویی بعد از جام‌جهانی سروصدای زیادی به پا کرد، به‌طوری‌که حتی سفر روز گذشته ملی‌پوشان به تاشکند برای برگزاری بازی‌های دوستانه (فیفادی) هم نتوانست پرونده حاشیه‌های بجا مانده از آن را ببندد. لیستی که اگرچه در بدو اعلام و زمانی که هنوز تکمیل نشده بود، موضوع اصلی آن بحث جوانگرایی بود، اما طی روز‌های اخیر داستانش حول محور نفراتی که به تیم ملی دعوت نشدند چرخ می‌خورد، خصوصاً بعد از دعوت از لژیونر‌ها که اتفاقاً در بین آنها نیز غایبان قابل توجهی وجود داشت.

تغییرات در فهرست جدید کم نبود. میلاد سورگی برای نخستین بار و سردار آزمون و شهاب زاهدی هم بار دیگر دعوت شده بودند، اما در این لیست جای خالی چند بازیکن مشهود بود. چه بازیکنان داخلی و چه لژیونر‌هایی که اتفاقاً طی هفته‌های گذشته عملکرد خوبی هم داشتند، اما قلعه‌نویی ترجیح داده بود نامی از آنها در جدیدترین لیست تیم‌ملی نباشد و همین مسئله واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت، خصوصاً که تعدادی از بازیکنان دعوت نشده همین چند ماه قبل در جام‌جهانی حضور داشتند و با توجه به این مسئله و صدالبته عملکردی که در باشگاه‌های خود به نمایش گذاشته بودند، تصور می‌شد در جمع مسافران تاشکند باشند برای بازی با ازبکستان و روسیه.

بزرگ‌ترین غایب تیم‌ملی در فیفادی مهرماه علیرضا جهانبخش، یکی از کاپیتان‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، غیبتی که فدراسیون دلیل آن را آسیب‌دیدگی اخیر این بازیکن اعلام کرد و مدعی شد، چون جهانبخش به تازگی از کمند مصدومیت رهایی یافته با هماهنگی باشگاه اکسلسیور قرار شده روند آماده‌سازی خود را در هلند ادامه دهد و به همین دلیل نامش در لیست تیم ملی دیده نمی‌شود. با این توضیح، نمی‌توان گفت که دعوت نشدن او به معنای فرصت دادن به جوان‌ترهاست. ضمن اینکه عدم دعوت از همه غایبان چنین توضیح روشنی ندارد. برای نمونه عدم حضور محمدجواد حسین‌نژاد، الهیار صیادمنش و مهدی قائدی هم علامت سؤال بزرگی ایجاد کرده، هرچند که دعوت نشدن قائدی را می‌توان به شروع کم‌فروغ این فصل او در النصر خواند، اما حسین‌نژاد با وجود سن پایین و حضور در فوتبال روسیه، بار دیگر بیرون مانده و صیادمنش نیز با وجود شروع خوب در لخ پوزنان مانند جام جهانی نامش در لیست تیم‌ملی دیده نمی‌شود که در خصوص این آخری (صیادمنش) مربی تیم ملی مدعی است عدم دعوت او هیچ ارتباطی به مسائل فنی ندارد!

در بین بازیکنان داخلی نیز غیبت چند بازیکن سؤال‌برانگیز شده است. پرواضح بود که با دور شدن روزبه چشمی از ترکیب استقلال، قلعه‌نویی تمایلی برای دعوت از او نداشته باشد، اما شهریار مغانلو با وجود عملکرد خوبش در تراکتور و گلزنی برای این تیم نتوانسته به خط حمله تیم ملی برگردد و دانیال اسماعیلی‌فر و میلاد محمدی نیز با توجه به رقابتی که در پست‌هایشان وجود دارد بیرون ماندند، اما آنچه در این بین خیلی پرسروصدا بوده عدم دعوت از کاپیتان‌های پرسپولیس است.

قلعه‌نویی این‌بار نه علیپور را دعوت کرده و نه کنعانی‌زادگان را، آن‌هم در شرایطی که هر دو عملکرد خوبی در هفته‌های اخیر برای تیم‌خود داشتند. در نگاه نخست تصور می‌شد مصدومیت آنها در بازی دوستانه اخیر سرمربی تیم ملی را از قراردادن نامشان در لیست تیم ملی منصرف کرده، اما الهویی صراحتاً گفت که هیچ بازیکنی به دلیل مصدومیت از لیست جا نمانده و این نشان می‌داد دعوت نشدن دو کاپیتان پرسپولیس ربطی به مسائل فنی ندارد. هرچند که کنعانی‌زادگان نیز مصدومیت را دلیل عدم دعوتش خوانده، اما فدراسیون با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را رد کرده است: «علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، مهدی ترابی و علی علیپور چهار بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت امکان حضور در جمع ملی‌پوشان را پیدا نکردند و دو دیدار دوستانه پیش‌روی تیم ملی را از دست دادند. تیم ملی پس از شش جلسه تمرین در تهران، با سفر به تاشکند وارد مرحله بعدی برنامه آماده‌سازی خود خواهد شد.» بیانیه‌ای که ثابت کرد کنعانی‌زادگان به دلایل فنی و شاید هم انضباطی حضور در این اردو را از دست داده است.