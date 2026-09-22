کد خبر: 1380976
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
۹۰ دقیقه تا صعود به عنوان صدرنشین

روز سرنوشت امید‌ها

روز سرنوشت امید‌ها امید‌های فوتبال ایران در حالی صبح امروز (ساعت ۹) در آخرین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر کره شمالی به میدان می‌روند که این بازی‌ها فرصتی است برای ترسیم مسیر ایران در مرحله حذفی. 
شمیم رضوان

جوان آنلاین: امید‌های فوتبال ایران در حالی صبح امروز (ساعت ۹) در آخرین دیدار مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر کره شمالی به میدان می‌روند که این بازی‌ها فرصتی است برای ترسیم مسیر ایران در مرحله حذفی. 
شاگردان عبدی با وجود آنکه بدون هیچ تدارکی راهی ناگویا شدند، بازی‌های آسیایی را با برتری پرگل مقابل امارات آغاز کردند. اگرچه نداشتن تمرینات و عدم هماهنگی در بازی با چین خودش را نشان داد و دومین حریف با دفاع چندلایه مانع از پیروزی عبدی و شاگردانش شد، اما امید‌های ایران به‌رغم تساوی بدون گل مقابل چین هم جایگاه خود را حفظ کردند تا صبح امروز به عنوان صدرنشین برابر کره شمالی راهی میدان شوند. تیمی که در گام نخست به چین باخت، اما در ادامه با امارات مساوی کرد و حالا امید دارد تا با پیروزی برابر ایران چهار امتیازی شود و یکی از شانس‌های صعود! همین مسئله کار عبدی و شاگردانش را برای کسب هر سه امتیاز این بازی سخت‌تر می‌کند. 
پیروزی مقابل امارات شروع ایده‌آلی بود برای تیمی که بدون هیچ اردوی تدارکاتی و بازی دوستانه راهی ژاپن شده بود، اما تساوی مقابل ژاپن یادآور شد که صرف داشتن انگیزه و روحیه نمی‌توان برابر هر تیمی به نتیجه رسید و باید به لحاظ فنی و هماهنگی نیز حرفی برای گفتن داشت. با وجود این عبدی امیدوار است در آخرین بازی گروه بتواند استفاده لازم را از توانایی‌های شاگردانش ببرد، خصوصاً بازیکنانی که اخیراً به جمع امید‌ها اضافه شدند. بازیکنان استقلال و تراکتور به واسطه طی کردن مسیر طولانی پروازی، برابر چین آن‌طور که باید و شاید نتوانستند خودی نشان دهند، اما با گذشت چند روز انتظار می‌رود این نفرات از نظر بدنی شرایط بهتری داشته باشند و حضورشان به افزایش کیفیت بازی ایران کمک کند، چراکه کره‌شمالی تیم برای زنده نگه داشتن شانس صعود به سه امتیاز نیاز دارد و برخلاف چین، احتمالاً بخش بیشتری از بازی را در فاز هجومی دنبال می‌کند. این مسئله می‌تواند فضای بیشتری در اختیار مهاجمان ایران قرار دهد، اما در عین حال، کوچک‌ترین اشتباه در انتقال از دفاع به حمله می‌تواند ایران را با ضدحملات حریف غافلگیر کند و عبدی باید حواسش به ضدحملات کره‌شمالی هم باشد. از سوی دیگر، چین هم چهار امتیازی است و در صورت توقف ایران می‌تواند با پیروزی مقابل امارات به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. به همین دلیل شاگردان عبدی چاره‌ای ندارند جز کسب هر سه امتیاز این بازی، چراکه صدرنشینی ایران در پایان بازی‌های گروه B، به معنای رویارویی با تایلند در مرحله بعد است، در حالی که قرار گرفتن در رده دوم، ژاپن میزبان را پیش روی امید‌ها قرار می‌دهد. به همین دلیل امید‌های ایران برای رسیدن به مسیر ساده‌تر، باید هم حریف و هم بازی را کنترل کند، خصوصاً که حالا تمامی شاگردان عبدی به لحاظ بدنی در شرایط بهتری هستند و بعد از دو بازی، به هماهنگی بهتری نیز رسیدند. با وجود این برای کسب نتیجه مقابل کره‌شمالی به همان چیزی نیاز داریم که برابر چین کم داشتیم؛ تنوع در حمله، سرعت در انتقال توپ، استفاده دقیق‌تر از فضا‌های ایجاد شده و صدالبته دقت در زدن ضربات آخر، در غیر این صورت با به صدا در آمدن سوت پایان بازی با کره‌شمالی هم مانند پایان بازی چین حسرت به دل می‌مانیم!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ایران ، آسیا
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