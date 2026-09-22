طلای نعمتی، نقره تاریخی کاتا

جوان آنلاین: سومین روز بازی‌های آسیایی، روز درخشش بچه‌های رزمی‌کار ایران بود؛ کاراته‌کا‌ها گل کاشتند و ووشوکاران طوفان به‌پا کردند. کاراته‌کا‌های ایرانی، هم اولین طلای کاروان کشورمان را کسب کردند و هم سه مدال نقره به گردن آویختند.

نخستین مدال زرین کاروان ورزش ایران در بازی‌های ناگویا به دست مرتضی نعمتی، ملی‌پوش کاراته ضرب شد و دیگر ملی‌پوشان این رشته نیز موفق به کسب سه مدال نقره شدند. در روزی که همه ورزشکاران ایرانی برای کسب بهترین نتیجه تلاش کردند، تیم میکس تفنگ کشورمان به دلیل سختی لباس یکی از ملی‌پوشان دیسکالیفه و از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

درخشش کاراته

نمایندگان کاراته دیروز در ناگویا طوفان به پا کردند و چهار مدال خوشرنگ به چنگ آوردند. تا قبل از فینال‌های کاراته، تک‌برنز تیم‌ملی بسکتبال تنها مدال کاروان کشورمان بود تا اینکه مرتضی نعمتی، علی‌اصغر آسیابری، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و تیم کاتا بانوان تعداد مدال‌ها را افزایش دادند.

مرتضی نعمتی یک‌بار دیگر نشان داد برای کاراته ایران نعمت است. ملی‌پوش ۷۵- کیلوگرم کومیته مردان، حریفان قزاقستانی و فیلیپینی را شکست داد تا در فینال حریف نظمی رادوف ترکمنستانی شود. نعمتی در فینال برتری ۴ بر ۳ را به دست آورد تا در ناگویا جشن قهرمانی بگیرد و اولین طلای ایران به ارمغان آید. آسیابری، کاپیتان تیم‌ملی نیز تا آستانه کسب طلا پیش رفت، اما ۹ بر یک مغلوب محمد الجعفری اردنی شد و مدال نقره را به گردن آویخت. سعیدآبادی نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم کومیته بانوان به رغم صعود به فینال این وزن، مقابل آدئولا مالزیایی ۶ بر ۴ شکست خورد و طلا از دستش پرید.

تیم کاتا بانوان نیز در اولین حضور خود در بازی‌های آسیایی روی سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد؛ فاطمه صادقی، سپیده امینی و زهراسادات حسینی ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دادند که برای رسیدن به فینال از سد تیم‌های تایلند و فیلیپین گذشتند، اما در گام آخر ۵ بر صفر مغلوب ویتنام شدند و به مدال نقره بسنده کردند. این نقره نخستین مدال تاریخ کاتا بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی است.

تقدیم به مردم

سجاد گنج‌زاده، سرمربی تیم‌ملی کاراته، مدال نعمتی را به مردم ایران تقدیم کرد: «همه بچه‌ها عملکرد خوبی داشتند و موفق شدیم به چهار فینال در بخش مردان و بانوان راه پیدا کنیم. علی‌اصغر آسیابری پیش از رسیدن به فینال، دو حریف داشت که عملکرد عجیبی داشتند؛ آنها مبارزه نمی‌کردند و فقط فرار می‌کردند. همین موضوع کار را برای علی‌اصغر سخت کرد و تنظیمات و تمرکز او را به‌هم زد. اما مرتضی نعمتی از دور اول واقعاً درجه یک مبارزه کرد. او در واقع فینال زودرس خود را همان دور اول با اختلاف هشت پوئن پیروز شد. خدا را شکر مرتضی توانست حریفش را در فینال شکست دهد و به مدال طلا برسد. این مدال را به همه مردم عزیز ایران و خانواده کاراته تبریک می‌گویم.» پگاه زنگنه، سرمربی تیم بانوان نیز از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد: «فاطمه‌زهرا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. در جریان مسابقات اتفاقاتی رقم خورد که باز هم می‌گویم بهتر است سکوت کنیم و اجازه دهیم گذر زمان شایستگی این بچه‌ها را بیشتر به اثبات برساند.»

سربلندی تاریخ‌سازان

نایب‌قهرمانی تیم کاتا بانوان اولین مدال این رشته در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. سپیده امینی، ملی‌پوش این تیم که توقع کسب مدال ناگویا را داشته، از کسب نقره آسیا ابراز خوشحالی کرد: «ما انتظار طلا داشتیم و همه به نوعی چشم‌انتظار مدال طلای ما بودند. متأسفانه با وجودی که در قهرمانی آسیا موفق به شکست ویتنام شدیم، در بازی‌های آسیایی نتوانستیم. مشخص بود این تیم با آنالیز کامل مقابل ما قرار گرفته است. ویتنام خیلی تیم قوی بود و حتی آنها نیز کاتای تیم ما را تأیید می‌کردند. خدا را شکر با مدال نقره از بازی‌های آسیایی بازمی‌گردیم و ان‌شاءالله بتوانیم در دوره‌های بعد جبران کنیم.»

زینب‌السادات حسینی دیگر بانوی نایب‌قهرمان آسیا از هموار شدن مسیر کاتا برای کسب مدال گفت: «تلاش بسیار زیادی کردیم تا بتوانیم این سهمیه را کسب کنیم و در این دوره از بازی‌ها حضور داشته باشیم و راه را برای کاتای ایران باز کنیم. ما خودمان را شایسته مدال طلا می‌دانستیم و تصور می‌کردیم در فینال پیروز می‌شویم، اما تیم ویتنام از زمان مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن که پیش از این برگزار شده بود، یک اردوی خوب داشت و به آنالیز کامل ما پرداخته بود. در نهایت با افتخار به مدال نقره رسیدیم. این مدال نقره و طلسم‌شکنی کاتا، قطعاً یک شروع بسیار امیدوارکننده برای ادامه راه کاتای ایران است تا ان‌شاءالله بتوانیم در جام‌جهانی هانگژو نیز بهترین نتایج را کسب کنیم.»

شایستگی‌های کاتا

فاطمه بغلانی‌پور، سرمربی تیم کاتای بانوان از مدال تاریخی شاگردانش گفت: «برای اولین بار در بازی‌های آسیایی سهمیه‌ای به کاتا داده شد و کاتا نشان داد که توانایی فینالیست شدن را دارد. عملکرد دختران ما خیلی عالی بود و بسیار متحد، منسجم و عالی کاتا زدند. مسابقه برد و باخت دارد و فکر می‌کنم این امکان وجود داشت که بچه‌های ما مدال طلا کسب کنند. کاتا ثابت کرد می‌تواند فینالیست باشد و راه را برای کاتارو‌های دیگر باز کرد. امکان کسب مدال جهانی نیز وجود دارد و هیچ چیزی نشد ندارد، به‌خصوص برای دختران ایران‌زمین که همیشه سد‌ها را شکسته‌اند و از پس هر چیزی برآمده‌اند. مطمئن هستم دختران کاتا ایران می‌توانند روزی بر سکوی جهانی تکیه بزنند و پرچم کشور را بالا ببرند. هر مربی به خوشرنگ‌ترین مدال فکر می‌کند، اما خدا را شاکرم دختران من ثابت کردند که می‌توانند فینالیست شوند. امیدوارم در مراحل بعد خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنند.»

مدال‌های ووشو

سوگند سینکایی اولین مدال ووشو کشورمان را قطعی کرد. بانوی ملی‌پوش وزن ۵۲- ساندا با تحمیل شکست به حریف ویتنامی و صعود به نیمه‌نهایی مسابقات مدال برنز خود را قطعی کرد و امروز برای ارتقای رنگ مدال خود دوباره به میدان می‌رود. پس از آن هم شجاع پناهی در وزن ۶۵- ساندا مردان با صعود به نیمه‌نهایی یک برنز دیگر ووشو را مسجل کرد. عرفان محرمی و سهیل موسوی نیز عصر دیروز با غلبه بر رقبای خود مدال برنشان را قطعی کردند. مهدی کرمانی، سانداکار وزن ۶۰- مغلوب حریف هنگ‌کنگی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. شاهین بنی‌طالبی، مینا پناهی و هلیا اسدیان، ملی‌پوشان تیم تالو (فرم) از کسب مدال بازی‌های آسیایی بازماندند.

صعود بسکتبال

هر دو تیم بسکتبال سه نفره مردان و زنان ایران به مرحله حذفی صعود کردند. تیم مردان در اولین بازی ۱۸ بر ۱۵ چین را شکست داد و در دومین رقابت هنگ‌کنگ را ۱۶ بر ۱۱ از پیش‌رو برداشت تا صعودش قطعی شود. شاگردان محمد سیستانی امروز برای نبرد صدرنشینی به مصاف مالزی می‌روند. تیم بانوان هم ابتدا ۱۹ بر ۵ ازبکستان را برد و در جدال دوم ۱۸ بر ۱۶ ژاپن را شکست داد تا شاگردان سحر نجفی هم خیالشان بابت صعود راحت شود. این در حالی است که مصدومیت فرناز خدامرادی از ناحیه زانو شوک بزرگی به تیم‌ملی وارد کرد. چین‌تایپه امروز حریف آخر تیم بسکتبال سه‌نفره بانوان در مرحله گروهی است.

دیسکالیفه شدن تیراندازان

عجیب‌ترین اتفاق روز سوم بازی‌ها، حذف تیم میکس تفنگ از گردونه رقابت‌ها بود. شرمیه چهل‌امیرانی و امیرمحمد نکونام در مرحله اول امتیاز ۶۲۹ را ثبت کردند و در رده هفتم قرار گرفتند. منتها داوران چهل‌امیرانی را به دلیل سختی لباس دیسکالیفه کردند و تیم کشورمان با این تصمیم حذف شد. محمد زائررضایی، سرمربی تیم تفنگ، سرد شدن هوا و سفت شدن لباس را علت عدم تأیید چهل‌امیرانی در تست کنترل تجهیزات عنوان کرد!

پیروزی‌های پرگل کبدی

تیم کبدی بانوان نیز بنگلادش را ۵۴ بر ۱۹ مغلوب کرد. دیدار حساس این تیم مقابل هند امروز برگزار می‌شود. تیم کبدی مردان هم اولین بازی خود در مرحله گروهی را مقابل نپال برگزار کرد و به برتری پرگل ۴۰ بر ۷ رسید. ملی‌پوشان کبدی بامداد امروز به مصاف مالزی رفتند.

سایر رشته‌ها

تیم‌ملی تنیس روی‌میز مردان در مسابقات تیمی، سنگاپور را ۳ بر صفر شکست داد و به یک‌چهارم نهایی صعود کرد، اما در این مرحله ۳ برصفر مقابل چین تایپه شکست خورد و حذف شد. تیم‌های میکس دوبل کشورمان هم از دور رقابت‌ها کنار رفتند. هنگامه هادیانی تنها دختر ژیمناستیک ایران در ناگویا و در پرش خرک میانگین امتیازی ۳۱۶/۱۲ را ثبت کرد.

تیم‌ملی والیبال ساحلی ۲ با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی با عبور از سد بنگلادش دومین پیروزی خود در مرحله گروهی را به دست آورد. تیم‌ملی شنا با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را شکست، اما در مجموع دوازدهم شد و به فینال این رقابت‌ها نرسید. ماندانا دهقان در ماده استقامت جاده زنان با رکورد ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه در میان ۴۸ شرکت‌کننده در جایگاه چهاردهم ایستاد. تیم‌ملی هندبال هم با تساوی ۲۶ – ۲۶ مقابل کره‌جنوبی متوقف شد.

نمایندگان امروز

تیم‌های تنیس روی‌میز مردان و زنان، والیبال ساحلی، اسکواش دختران و پسران، بسکتبال سه‌نفره مردان و زنان و ورزش‌های الکترونیک رودرروی حریفان قرار می‌گیرند. در رشته قایقرانی پیمان قویدل و علی آقامیرزایی در کایاک، محمد نبی‌رضایی در کانو مردان و هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی در کانو زنان برای صعود به مرحله نهایی تلاش می‌کنند و علی پاکدامن و محمد فتوحی در رشته شمشیربازی و در اسلحه ساروی پیست می‌روند.