کد خبر: 1380948
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۰
ورزش » ساير
فریدون حسن

جوانگرایی شاید وقتی دیگر

1 وقت مناسب جوانگرایی چه زمانی است؟ پاسخ این سؤال و البته جسارت و شجاعت انجام جوانگرایی می‌تواند یکی از معضلات بزرگ فوتبال ایران به خصوص در رده ملی را حل کند. 

وقت مناسب جوانگرایی چه زمانی است؟ پاسخ این سؤال و البته جسارت و شجاعت انجام جوانگرایی می‌تواند یکی از معضلات بزرگ فوتبال ایران به خصوص در رده ملی را حل کند. 
فوتبال ایران می‌خواهد جوانگرایی کند، اما پای جام جهانی در میان است، پس جوانگرایی معنی پیدا نمی‌کند. فوتبال ایران می‌خواهد جوانگرایی کند، اما رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نزدیک است و ایران بیش از نیم قرن است که در حسرت قهرمانی آن می‌سوزد پس جوانگرایی معنی پیدا نمی‌کند. فوتبال ایران می‌خواهد جوانگرایی کند، اما رسیده‌ایم به رقابت‌های انتخابی جام جهانی بعدی پس باز هم جوانگرایی معنی پیدا نمی‌کند، چون باید صعود کنیم. 
سؤالی که به ذهن می‌آید این است که پس چه زمانی زمان جوانگرایی در فوتبالی است که با حضور باتجربه‌ها و میدان‌دیده‌هایش هم هیچ موفقیتی کسب نمی‌کند؟ توجه داشته باشید فوتبال به‌خصوص در رده ملی جوانگرایی نمی‌کند تا به موفقیت دست پیدا کند، اما تنها موفقیتی که به آن می‌رسد حضور در مرحله گروهی جام جهانی است که با توجه به افزایش همیشگی تیم‌های حاضر در جام جهانی حتی از عهده تیم‌های درجه چندم قاره هم برمی‌آید. با این وجود فوتبال ایران با شعار نخ‌نما شده کسب موفقیت در چنین رویداد‌هایی همیشه از جوانگرایی فرار کرده است. البته فاکتور دوم در این مقوله بحث شجاعت و جسارت است که در طول تاریخ فوتبال ایران به‌ندرت شاهد آن بوده‌ایم. فوتبال ایران یک‌بار در دوران مرحوم پرویز دهداری دست به جوانگرایی زد. زمانی که ستاره‌ها و نامداران آن روز‌های فوتبال دسته‌جمعی استعفا کردند تا دهداری را تحت فشار بگذارند، اما او با جوانگرایی رفت و در عین بدشانسی عنوان سوم جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. دومین بار در اواسط دهه ۷۰ بود که محمد مایلی‌کهن دست به جوانگرایی در تیم ملی زد و اتفاقاً او هم موفق شد عنوان سومی جام ملت‌ها را با تیم جوان شده ایران کسب کند عنوانی که می‌توانست با کمی شانس حتی بهتر هم باشد. 
حالا، اما سال‌ها از این دو مقطع مهم و تأثیرگذار در فوتبال ایران می‌گذرد و جوانگرایی به‌خصوص در تیم ملی به مسئله‌ای دور از ذهن تبدیل شده. موضوعی که نه زمان مناسبی برای آن پیدا می‌شود، چون آقایان مسئول چه در فدراسیون و چه روی نیمکت به جای آینده‌نگری تنها به فکر کسب نتیجه در زمان مسئولیت خود هستند که البته به دست هم نمی‌آید و مهم‌تر اینکه هیچ جسارت و شجاعتی هم برای انجام این کار در فوتبال مسن و پیر شده ایران دیده نمی‌شود. با این حساب باید عنوان کنیم جوانگرایی در تیم ملی امری بعید و دور از ذهن است و شاید تنها در صورتی به‌طور صحیح اتفاق بیفتد که تفکر حاکم بر فوتبال ایران عوض شود. فوتبال ایران نیازمند تفکری است که باور داشته باشد فوتبال ورزش جوانانی است که بتوانند ۹۰دقیقه با کمترین اشتباه و کمترین افت بدنی در زمین مسابقه حاضر شوند. بنابراین تا روی کار آمدن چنین تفکری باید هم شاهد حضور بازیکنانی در ترکیب تیم ملی باشیم که به مرز ۴۰ سالگی نزدیک می‌شوند. بازیکنانی که حاضریم اشتباهات آنها کمر فوتبال را بشکند، اما نمی‌توانیم بپذیریم که این اشتباه را یک جوان جویای نام و در ابتدای راه بزرگی انجام دهد جوانی که فرصت جبران اشتباهش را دارد، اما در فوتبال ایران به او بها داده نمی‌شود تا همچنان پیرمرد‌ها اشتباه بکنند و ما ببازیم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، مسابقات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

تمکین امریکا مقابل انصارالله

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

آشوب تنگه‌ها در جهان

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار