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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۶
ورزش » ساير

کاروان ایران در جایگاه یازدهم جدول توزیع مدال‌ها؛ ۵۳ مدال برای چین

23 پرونده کاروان ورزش ایران در سومین روز بازی‌های آسیایی در حالی بسته شد که به واسطه ۴ مدال طلا و نقره کسب شده در کاراته، این کاروان در رده یازدهم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.

جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) با برگزاری رقابت‌های روز سوم در رشته‌های مختلف پیگیری شد.

در این روز از مسابقات مرتضی نعمتی در کاراته خود، تیم ملی کاراته و کاروان ایران را صاحب اولین مدال طلا در این دوره بازی‌ها کرد. همچنین تیم کاتا بانوان، فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی‌اصغر آسیابری به مدال نقره دست یافتند.

بدین ترتیب با توجه به مدال برنز تیم ملی بسکتبال، مجموع مدال‌های کاروان ایران به ۵ مدال رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در پایان سومین روز بازی‌های آسیایی به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال

با این ۵ مدال، کاروان ورزش ایران در حالی به کار خود در روز سوم بازی‌های آسیایی پایان داد که در جایگاه یازدهم جدول توزیع مدال‌ها ایستاده است. این جدول چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند

جایگاه کاروان ورزش ایران در پایان سومین روز بازی‌های آسیایی به این شرح است:

کاروان ایران در جایگاه یازدهم جدول توزیع مدال‌ها؛ ۵۳ مدال برای چین

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ناگویا ، ایران ، مدال
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