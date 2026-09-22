جوان آنلاین: «مجید نیلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، در واکنش به اظهارات «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه با فاکس‌نیوز درباره قدرت دفاعی ایرانیان، گفت: ایرانیان علاوه بر دفاع، در تاب‌آوری نیز قدرت خود را نشان داده‌اند.

به گزارش ایسنا، نیلی افزود: جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل نه راه‌حلی آفرید و نه امنیتی؛ بلکه هزینه‌های آن دامنگیر اروپا نیز شد.

وی تأکید کرد: بپذیریم که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، هیچ بحرانی در مرز‌های خود محصور نمی‌ماند.

سفیر ایران در آلمان همچنین درباره پیش‌بینی وزیر دفاع آمریکا از وضعیت موجود گفت: موافقم که پیش‌بینی وضعیت مانند نگاه‌کردن در گوی بلورین است و طبیعتاً دشوار؛ اما راه‌حل پیچیده نیست: واداشتن متجاوزان به پایان جنگ علیه ایران و بازگشت‌شان به تعهدات.