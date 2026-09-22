کد خبر: 1380931
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ایران در آلمان: ایرانیان علاوه بر دفاع، قدرت خود را در تاب‌آوری نیز نشان داده‌اند

3 سفیر ایران در آلمان به اظهارات وزیر دفاع این کشور درباره توانمندی‌های دفاعی ایران واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: «مجید نیلی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، در واکنش به اظهارات «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان، در مصاحبه با فاکس‌نیوز درباره قدرت دفاعی ایرانیان، گفت: ایرانیان علاوه بر دفاع، در تاب‌آوری نیز قدرت خود را نشان داده‌اند.

به گزارش ایسنا، نیلی افزود: جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل نه راه‌حلی آفرید و نه امنیتی؛ بلکه هزینه‌های آن دامنگیر اروپا نیز شد.

وی تأکید کرد: بپذیریم که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، هیچ بحرانی در مرز‌های خود محصور نمی‌ماند.

سفیر ایران در آلمان همچنین درباره پیش‌بینی وزیر دفاع آمریکا از وضعیت موجود گفت: موافقم که پیش‌بینی وضعیت مانند نگاه‌کردن در گوی بلورین است و طبیعتاً دشوار؛ اما راه‌حل پیچیده نیست: واداشتن متجاوزان به پایان جنگ علیه ایران و بازگشت‌شان به تعهدات.

برچسب ها: سفیر ایران در آلمان ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار