جوان آنلاین: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران و یادآوری نقش ایثار و فداکاری رزمندگان در صیانت از کشور است؛ در واقع میتوان گفت دوران دفاع مقدس هشت ساله تنها به خاطرات آن دوران محدود نمیشود و میتواند مبنایی برای مواجهه با تهدیدهای متنوع و پیچیده امروز باشد.
بر همین اساس فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در پیامهای جداگانه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر آمادگی مواجهه با هر تهدید و پاسخ کوبنده به دشمن در صورت تجاوز تاکید کردند.
دفاع مقدس نماد ماندگار ایستادگی، ایثار و فداکاری ملت ایران است
در پیام امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است: دفاع مقدس، مدرسهای بزرگ برای نسلهای متمادی بود؛ مدرسهای که در آن مردان و زنان این سرزمین آموختند که صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور، نیازمند ایمان، بصیرت، مجاهدت و حضور مسئولانه در میدان دفاع از میهن است.
در این میان، رزمندگان پدافند هوایی با حضور مستمر در صحنه و با ایستادگی در برابر تهدیدات هوایی دشمن، نقش ارزشمندی در حفاظت از آسمان ایران اسلامی ایفا کردند و جمعی از بهترین فرزندان این مرز و بوم نیز در این مسیر، جان خود را تقدیم کردند.
امروز، نام و یاد شهدای والامقام پدافند هوایی، از شهدای دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگهای تحمیلی اخیر، چراغ راه رزمندگانی است که همچنان در مسیر پاسداری از آسمان کشور گام برمیدارند. میراث این شهیدان، تنها خاطرهای از گذشته نیست؛ بلکه سرمایهای گرانسنگ برای استمرار فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و دفاع از ایران اسلامی است.
بیتردید تجربه ارزشمند دفاع مقدس و مجاهدت نسلهای پیشین، پشتوانهای مهم برای نسل امروز پدافند هوایی است؛ نسلی که با بهرهگیری از دانش، تجربه و توانمندیهای بومی، مأموریت خطیر حراست از آسمان کشور را دنبال میکند و در کنار سایر نیروهای مسلح، برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی تلاش میکند.
فرزندان غیور ایران اسلامی در برابر تهدید و تجاوز دشمنان ایستادهاند
در پیام امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانبه مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است: دفاع مقدس؛ حماسه شیرمردان و شیرزنانی بود که نوای «هل من ناصر ینصرنی» بیدارگر قرن و فریادگر زمان حضرت امام خمینی (ره) را عاشقانه لبیک گفتند و سیمرغ وار به آتش مهلکه گام نهادند تا از خاکستر مطهرشان عشق و ایمان و حماسه سربرآورد.
یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و شهدای سرافراز مدافع حرم، میراثی گرانسنگ از ایمان، ایثار و جانفشانی است که در گذر زمان، همچنان چراغ راه ملت ایران باقی مانده است.
امروز نیز در جنگ تحمیلی اخیر، همان روح بلند ایثار و مقاومت را در وجود فرزندان غیور ایران اسلامی تداوم یافت و آنان با الهام از مکتب شهیدان، در برابر تهدید و تجاوز دشمن ایستادند و با نثار جان و فداکاری خویش از کیان، استقلال و سربلندی ایران اسلامی پاسداری کردند؛ گویی حماسه دیروز، در میدان امروز دوباره جان گرفت و نشان داد که راه شهیدان همچنان زنده و پرچم عزت این ملت همچنان برافراشته است.
دفاع مقدس نماد پایداری پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی است
در پیام امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است: اکنون، در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه جنگ رمضان و دفاع در برابر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیروهای مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز است و هر متجاوزی، با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور خود مواجه خواهد شد.
ملت سرافراز ایران اسلامی در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت جبهه استکبار مقتدرانه ایستادند و نهتنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره نمودند، بلکه معادلات دشمنان شرور را دگرگون ساختند.
بیتردید، راه شهیدان و آموزههای دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت مقاوم ایران را روشن ساخته و نیروهای مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همهجانبه از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند نمود.
اعلام میدارم که نیروی دریایی حیاتی و تعیینکننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تأسی به سیره نورانی امام شهید امت (قدس سره) و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، آماده دفاع همهجانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.
جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که درسهای دفاع مقدس تاریخ انقضا ندارد
در پیام سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که درسهای دفاع مقدس تاریخ انقضا ندارد؛ دشمن همان دشمن است، هرچند ابزار و شیوهاش تغییر کرده است.
دشمنی با جبهه حق پایان نیافته و میدانش از نظامی به اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و روانی گسترش یافته است؛ پس آمادگی دائمی شرط بازدارندگی است. دفاع مقدس به ما آموخت که هزینه مقاومت همواره کمتر از هزینه تسلیم است، اتکا به توان داخلی رمز بقاست و تهدید را میتوان با تدبیر و هوشیاری به فرصت تبدیل کرد. مردم و جوانان اصلیترین پشتوانه کشورند و وحدت ملی، دشمن را در محاسباتش ناکام گذاشت.
پدافند غیرعامل میراثدار همین تجربههاست. با کاهش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی، تداوم خدمات عمومی، مدیریت بحران و ارتقای آمادگی مردم، پدافند غیرعامل مأموریت دارد که تهدید دشمن را بیاثر یا کماثر کند. بازدارندگی فقط به توان تهاجمی وابسته نیست؛ زیرساخت مقاوم، خدمات پایدار و مردم آگاه و آماده، دشمن را از رسیدن به اهدافش ناکام میگذارد.
جنگ ۱۲ روزه، ظهور و بروز جنبههای نوین عملیاتی پدافند غیرعامل در زمان جنگ را بهروشنی نمایان ساخت و ضرورت شکلگیری الگویی مدرن و پویا از پدافند غیرعامل را در برابر تهدیدات ترکیبی دشمن آشکار کرد. در این الگوی نوین، پدافند غیرعامل زیرساختی دیگر صرفاً به کاهش آسیبپذیری محدود نمیشود، بلکه در قالب «تداوم کارکرد»، «برگشتپذیری» و «مدیریت مخاطرات» تعریف میشود؛ رویکردی که تسهیل تداوم کارکرد عملیاتی زیرساختها را در بحبوحه جنگ، بهعنوان رکن اصلی بازدارندگی و تابآوری ملی، در دستور کار قرار میدهد.
سازمان پدافند غیرعامل با تکیه بر دانش بومی، مدیریت جهادی و مشارکت مردم، خود را متعهد به تحقق این مأموریت میداند.
برماست که روایت درست دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را برای نسلهای بعد حفظ کنیم و بنبستسازی و ناامیدی را نپذیریم. سیره امامین انقلاب نشان داد که در مدیریت جهادی، نشدنیها شدنی است.