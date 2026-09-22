کد خبر: 1380924
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن پالیسی: چین بن‌بست ساختاری اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران است

2 آمریکا نمی‌تواند طرف‌های بزرگ چینی را هدف قرار دهد و این یک بن‌بست ساختاری در اجرای تحریم‌ها علیه ایران است.

جوان آنلاین: نشریه فارن پالیسی در تحلیلی به بررسی پیامد‌های تصمیم واشنگتن برای اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی برای تشدید فشار‌های اقتصادی بر ایران پرداخته و آن را زمینه‌ساز یک رویارویی پیچیده و جدید میان آمریکا و چین ارزیابی کرده است.

به گزارش تسنیم، محور‌های اصلی این گزارش به شرح زیر است:

چین؛ شریان حیاتی و هدف پنهان تحریم‌ها

خرید بیش از ۹۰ درصد از نفت ایران توسط چین، منبع اصلی تامین ارز، کالا‌های ساخته‌شده و قطعات صنعتی برای تهران است. از همین رو، هرگونه تلاش آمریکا برای «خفه کردن» اقتصاد ایران، بدون هدف قرار دادن پالایشگاه‌های مستقل، پایانه‌ها و بانک‌های چینی غیرممکن خواهد بود؛ امری که هم‌زمان با سفر پیش‌روی شی جین‌پینگ به واشنگتن، شوک جدیدی به روابط دو کشور وارد می‌کند.

بی‌اثری تحریم‌های تند کلامی در برابر واقعیت بازار

تلاش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم شرکت‌های کاغذی در هنگ‌کنگ یا بانک‌های کوچک ترکیه و امارات، به دلیل ساختار بسیار غیرمتمرکز شبکه دور زدن تحریم‌های ایران، تاثیر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، واشنگتن تا کنون از تحریم بانک‌های بزرگ و پالایشگاه‌های اصلی چین خودداری کرده است؛ واقعیت این است که تحریم‌های کوچک بی‌اثرند و تحریم‌های بزرگ موجب انفجار جنگ تجاری می‌شوند.

ابزار‌ها و قوانین جدید پکن برای مقابله با تحریم‌ها

بر خلاف گذشته، چین قوانین جدیدی وضع کرده که شرکت‌های داخلی را از اجرای تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع می‌کند. در صورت فشار بیشتر واشنگتن، پکن می‌تواند با محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی یا افزایش خرید‌های نفتی، آسیب‌های جدی به زنجیره تامین و شرکت‌های آمریکایی وارد کند.

 سایه جنگ بر اولویت‌های راهبردی آمریکا

تحلیلگر فارن پالیسی هشدار می‌دهد که واشنگتن اجازه داده جنگ علیه ایران بر تمام ابعاد دیپلماسی آن با چین سایه بیندازد؛ از عقب افتادن نشست‌های سران گرفته تا تقویت امنیت انرژی چین از طریق افزایش واردات نفت از روسیه. اگر ترامپ نتواند ایران را تسلیم کند، مجبور به انتخاب میان پذیرش شکست یا ورود به یک جنگ تجاری ویرانگر با چین خواهد شد.

جمع‌بندی

گزارش فارن پالیسی نشان می‌دهد که استراتژی «روز دی اقتصادی» ترامپ علیه ایران به یک بن‌بست ساختاری خورده است. اقدامات کم‌مدت و محدود علیه شبکه‌های تجاری ایران بی‌نتیجه مانده‌اند و هرگونه تشدید فشار علیه خریداران اصلی نفت ایران در چین، می‌تواند آمریکا را وارد یک درگیری تجاری کاملاً جدید و پرهزینه با دومین اقتصاد بزرگ جهان کند؛ تصمیمی که هزینه‌های آن به مراتب از بحران اولیه ایران بیشتر خواهد بود.

برچسب ها: چین ، آمریکا ، تحریم ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار