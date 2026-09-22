وزارت بهداشت دولت صنعا اعلام کرد که در حملات جنگنده‌های دشمن سعودی به شهر مخا در استان تعز، ۱۲ یمنی شهید و زخمی شدند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت بهداشت دولت صنعا اعلام کرد که در حملات جنگنده‌های دشمن سعودی به شهر مخا در استان تعز، ۱۲ یمنی شهید و زخمی شدند.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: در این حملات ۶ یمنی به شهادت رسیدند که در میان آنها دو کودک و یک زن به چشم می‌خورند.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند که در میان آنها یک کودک و زن به چشم می‌خورد.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: این حمله زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است و ماهیت تعمدی این جنایت را اثبات می‌کند. این جنایت یک حادثه نبوده، بلکه بخشی از سیاست برنامه ریزی شده متجاوزان سعودی است که غیرنظامیان و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد و یک جنایت جنگی تمام عیار محسوب می‌شود.