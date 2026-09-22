شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر رسیده است.