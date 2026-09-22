کد خبر: 1380917
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
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ظفرقندی: کمبودهای دارویی نصف شده است

ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: با همت تولیدکنندگان داخلی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در کشور نسبت به گذشته به نصف کاهش یافته و از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی، با تاکید بر اینکه فعالیت اقتصادی در صنعت داروسازی در شرایط کنونی فراتر از سودآوری و یک ضرورت ملی است، اظهار کرد: تامین دارو یکی از اولویت های نخست کشور است. برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره نبود تحریم دارو، دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات ارزی و خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی دارو طی ماه های گذشته با محدودیت های شدیدی مواجه بوده است.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: با وجود این محدودیت ها، تلاش شبانه روزی و تدابیر مدیریتی موجب شده مسیرهای جایگزین برای تامین دارو فعال شود.

ظفرقندی با اشاره به آخرین وضعیت داروهای اساسی و ضروری کشور گفت: با همت و تلاش تمامی فعالان صنعت داروسازی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در مقایسه با پیش از آغاز شرایط اخیر، به نصف کاهش یافته است. تعداد اقلام دارویی دارای کمبود از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، کمبود دارو ، وزارت بهداشت ، تولید دارو
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