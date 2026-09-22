رگبار در شمال و وزش باد شدید در غرب و جنوب تهران

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود همچنین طی این مدت بهویژه امروز (۳۱ شهریورماه) در ساعات بعد از ظهر و غروب در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید در پارهای نقاط با احتمال گرد و خاک مورد انتظار است.
به گزارش ایسنا، در پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور در مناطق شمالی استان بهویژه در ارتفاعات، ناپایداریهایی به شکل افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده و در بخشهای جنوبی و غربی گاهی باد شدید پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (اول مهرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۲ مهرماه) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد و ابر با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.