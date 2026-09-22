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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی
رسانه عبری:

هواپیمای نتانیاهو از بیم ممدانی در نیویورک فرود نمی‌آید

ممدانی روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، سفری کوتاه به آمریکا خواهد داشت و هواپیمای او به جای نیویورک در فرودگاهی در نیوجرسی فرود می‌آید.

جوان آنلاین: روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل سفر خود به آمریکا را به شکل قابل توجهی کوتاه کرده و قرار است تنها چند ساعت در نیویورک بماند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو روز پنجشنبه وارد آمریکا می‌شود و او ساعت ۱۴ به وقت نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو پس از سخنرانی همان روز به اسرائیل بازخواهد گشت و شب را در آمریکا نخواهد ماند. یدیعوت آحارونوت همچنین گزارش داد برای نخستین بار هیچ خبرنگاری در هواپیمای نخست‌وزیر اسرائیل حضور نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش، هواپیمای نتانیاهو به جای فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی نیویورک، احتمالاً در یک فرودگاه نظامی در نیوجرسی یا فرودگاه نیوآرک فرود خواهد آمد.

منابع امنیتی اسرائیلی دلیل این تصمیم را مشکلات هماهنگی با مقام‌های آمریکایی و نگرانی از احتمال صدور دستور برای برخاستن هواپیما از سوی زهران ممدانی، شهردار نیویورک عنوان کرده‌اند. با این حال، خود ممدانی پیش‌تر تصریح کرده است که اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو را ندارد و این اختیار در دست دولت فدرال آمریکا است.

یدیعوت آحارونوت همچنین اعلام کرد که نتانیاهو به دلیل نگرانی از برگزاری اعتراضات ضداسرائیلی، اقامت خود در نیویورک را کاهش داده و سفر برنامه‌ریزی‌شده به تگزاس برای دیدار با ایلان ماسک را نیز لغو کرده است.

بر اساس این گزارش، محور اصلی سخنرانی نتانیاهو آنچه تهدیدهای مربوط به ایران خوانده شده خواهد بود و این سخنرانی با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل نیز برنامه‌ریزی شده است.

این روزنامه همچنین پیش‌بینی کرده است که نمایندگان برخی کشورها در جریان سخنرانی نتانیاهو دست به اعتراض بزنند یا سالن مجمع عمومی را ترک کنند؛ اقدامی که به گفته این رسانه در سخنرانی سال گذشته نیز رخ داده بود.

در همین حال، یدیعوت آحارونوت گزارش داده است که احتمال دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان این سفر وجود ندارد.

زهران ممدانی در ماه ژوئیه گفته بود که شهردار نیویورک اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را ندارد و این اختیار در اختیار دولت فدرال آمریکا است. دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

برچسب ها: زهران ممدانی ، سفر به نیویورک ، نتانیاهو
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