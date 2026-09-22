عطوان: خسارات پایگاه آمریکا در بحرین معادل یک ناو هواپیمابر است 

یک تحلیلگر منطقه ای با اشاره به اینکه ایران عصر جدیدی را درمنطقه رقم زده است، نوشت که آسیب های وارده به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین معادل یک ناو هواپیمابر است.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای با اشاره به تهدید مطرح شده از سوی «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی علیه هواپیماهای رادارگریز متخاصم «اف-۳۵» آمریکایی نوشت که پیام این تهدید این است که ایران اکنون توانایی‌های موشکی پدافندی برای سرنگونی این نوع هواپیماهای پیشرفته را دارا است.

وی در این مقاله می افزاید که در هر مرحله از رویارویی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی طی هفت ماه گذشته، سلاح‌ها و موشک‌های جدیدی از سوی ایران ظاهر شده‌اند که طرف های آمریکایی - صهیونیستی را سردرگم کرده است.

عطوان می افزاید که بزرگترین غافلگیری برای وزارت جنگ آمریکا، در سرنگونی نزدیک به ۴۶ هواپیمای آمریکا توسط پدافند هوایی ایران است که تعدادی از آنها از نوع رادارگریز است که ردیابی و سرنگونی آن‌ها بسیار دشوار است. علاوه بر آن، حدود ۱۰ فروند از جنگنده‌های تهاجمی پیشرفته اف-۱۵، حدود ۱۲ فروند از هواپیماهای پشتیبان (سوخت‌رسان) و فراتر از همه این‌ها، ۳۰ پهپاد از نوع MQ-۹ و یک هواپیمای آواکس (AWACS) که به دلیل تجهیزات راداری پیشرفته‌اش ۴۰۰ میلیون دلار قیمت دارد، هدف قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه تحویل اولین فروند از هواپیماهای رادارگریز آمریکا به نیروی هوایی عربستان طبق قرارداد، ۵ سال پس از تاریخ امضای قرارداد انجام خواهد شد؛ افزود که این در حالی است که طی این پنج سال، تغییرات سیاسی و نظامی بسیاری در خاورمیانه رخ خواهد داد. از جمله این تغییرات احتمال تخلیه نیروها یا پایگاه های آمریکایی در منطقه است که این امر در نتیجه تخریب و یا فرار تقریبا قطعی آمریکا از منطقه صورت خواهد گرفت.

این مقاله می افزاید که بی‌شک هواپیمای رادارگریز آمریکا از مهم‌ترین و موثرترین هواپیماها در تخریب اهداف دشمن است، زیرا ردیابی یا سرنگونی آن دشوار است؛ اما سامانه‌های موشکی پدافندی ایران توانستند این ادعا را با موفقیت در سرنگونی اولین فروند از این هواپیماها در هفت ماه گذشته از جنگ، به چالش بکشند.

عطوان تصریح کرد: ما منکر این نیستیم که آمریکا یک ابرقدرت است و زرادخانه نظامی آن (شامل هواپیماها و موشک ها) تا پیش از تجاوز به ایران، بزرگترین زرادخانه جهان بوده است؛ اما این تصویر کلیشه‌ای پس از حمله به ایران تغییر کرد. بارزترین دلیل این شکست، موفقیت موشک‌های بالستیک هایپرسونیک ایران در تخریب بیشتر پایگاه‌های نظامی در منطقه است.

«جان کوردل» ژنرال آمریکایی که در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده است، دو روز پیش در گفتگو با مجله «میلیتاری تایمز» تأکید کرد که تخریب پایگاه پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین توسط موشک‌های ایرانی که مخصوص ناوگان پنجم است،، معادل تخریب یک ناو هواپیمابر آمریکا است.

ساخت این پایگاه‌ها در کشورهای عربی، صدها میلیارد دلار برای وزارت خزانه‌داری آمریکا هزینه داشته است. درست است که کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما تخریب آن‌ها با این سرعت و سهولت، لکه‌ای ننگ بر نهاد نظامی آمریکا و ابهت آن در سراسر جهان است.

این مقاله در پایان تاکید کرد که محور مقاومت به رهبری ایران، پیش از این افسانه موشک‌های «پاتریوت» را فرو ریخت و اکنون نیز با سرنگونی هواپیماهای رادارگریز، ذخایر موشک‌های پدافندی و مهمات ارتش‌های آمریکا و اسرائیل را با استفاده از موشک‌های انفجاری تخلیه می‌کند. به این ترتیب اگر قالیباف می‌گوید عصر جدیدی آغاز شده که در آن هواپیماهای رادارگریز اف-۱۵ و اف-۳۵ شکار و تعقیب می‌شوند، حرف او را باور کنید.