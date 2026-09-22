تهدیدات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس و ایران و ترکیه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با مطرح کردن ادعایی درباره احتمال ربوده‌شدن صهیونیست‌ها، حماس، ایران و ترکیه را تهدید کرد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) تهدید صریحی را علیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: داده‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که حماس قصد دارد عملیاتی برای گرفتن اسیر انجام دهد.

یسرائیل کاتس تصریح کرد: با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف، به جنبش مقاومت اسلامی حماس و حامیانش از ایران گرفته تا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هشدار می‌دهیم اگر حتی یک نظامی یا یک شهروند اسرائیلی ربوده شود، تمام جمعیت شهر غزه به همراه خانه‌ها و برج‌های این شهر به سمت جنوب تخلیه خواهیم کرد. همان‌گونه که در عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» انجام دادیم.

وی در ادامه تهدیداتش گفت که با شهر غزه مانند رفح، بیت حانون و ۷۰ درصد نوار غزه رفتار خواهد کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین اظهار داشت: «این زبانی است که گروه‌های جهادی در غزه، لبنان و سوریه آن را می‌فهمند؛ زبان تخلیه ساکنان، نابودی زیرساخت‌ها و تسلط بر زمین.»

وی در ادامه تأکید کرد: «تا زمانی که حماس وجود داشته باشد، سلاح‌هایش خلع نشود و تونل‌هایش برچیده نشود، از خط زرد در غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: «اظهارات غیرمعمول کاتس به قصد حماس برای انجام عملیات اسیرگیری جدید اشاره دارد».

در همین ارتباط، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، اتهامات ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه از سوی این جنبش را رد و بر پایبندی حماس به مفاد توافق تأکید کرد.

حازم قاسم رژیم صهیونیستی را متهم کرد که از این ادعاها برای توجیه تشدید عملیات نظامی خود در نوار غزه استفاده می‌کند. وی همچنین تأکید کرد که این جنبش به توافق آتش‌بس و آنچه بر سر آن توافق شده است، پایبند است.