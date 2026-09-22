کد خبر: 1380905
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدیدات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس و ایران و ترکیه

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با مطرح کردن ادعایی درباره احتمال ربوده‌شدن صهیونیست‌ها، حماس، ایران و ترکیه را تهدید کرد.

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) تهدید صریحی را علیه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: داده‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که حماس قصد دارد عملیاتی برای گرفتن اسیر انجام دهد.

یسرائیل کاتس تصریح کرد: با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف، به جنبش مقاومت اسلامی حماس و حامیانش از ایران گرفته تا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هشدار می‌دهیم اگر حتی یک نظامی یا یک شهروند اسرائیلی ربوده شود، تمام جمعیت شهر غزه به همراه خانه‌ها و برج‌های این شهر به سمت جنوب تخلیه خواهیم کرد. همان‌گونه که در عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» انجام دادیم.

وی در ادامه تهدیداتش گفت که با شهر غزه مانند رفح، بیت حانون و ۷۰ درصد نوار غزه رفتار خواهد کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین اظهار داشت: «این زبانی است که گروه‌های جهادی در غزه، لبنان و سوریه آن را می‌فهمند؛ زبان تخلیه ساکنان، نابودی زیرساخت‌ها و تسلط بر زمین.»

وی در ادامه تأکید کرد: «تا زمانی که حماس وجود داشته باشد، سلاح‌هایش خلع نشود و تونل‌هایش برچیده نشود، از خط زرد در غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: «اظهارات غیرمعمول کاتس به قصد حماس برای انجام عملیات اسیرگیری جدید اشاره دارد».

در همین ارتباط، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، اتهامات ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه از سوی این جنبش را رد و بر پایبندی حماس به مفاد توافق تأکید کرد.

حازم قاسم رژیم صهیونیستی را متهم کرد که از این ادعاها برای توجیه تشدید عملیات نظامی خود در نوار غزه استفاده می‌کند. وی همچنین تأکید کرد که این جنبش به توافق آتش‌بس و آنچه بر سر آن توافق شده است، پایبند است.

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، تهدیدات ضد امنیتی ، وزیر جنگ اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

تمکین امریکا مقابل انصارالله

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار