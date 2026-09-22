جوان آنلاین: داده‌های اولیه کشتیرانی نشان می‌دهد تنها دو کشتی حامل کالا روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ این در حالی است که روز یکشنبه ۱۰ کشتی از این مسیر عبور کرده بودند.

به گزارش مهر، بر اساس داده‌های شرکت کپلر، یک کشتی فله‌بر سوپرامکس با پرچم پاناما که حامل مواد معدنی بود و یک کشتی فله‌بر با پرچم لیبریا از مسیر نامشخص وارد تنگه هرمز شدند.

این آمار شامل کشتی‌هایی نمی‌شود که ممکن است برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش کرده باشند.

پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، به‌طور معمول روزانه حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های حمل گاز، کشتی‌های فله‌بر و کشتی‌های کانتینری از تنگه هرمز عبور می‌کردند. این مسیر حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را پوشش می‌داد.

هم‌زمان، شرکت اطلاعات و ردیابی کشتیرانی «ماریسک اینتلیجنس» اعلام کرد یک نفتکش حامل نفت خام و یک کشتی حامل گاز مایع نفتی در دو حادثه جداگانه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نفتکش «ال‌آر استفانی» روز دوشنبه هنگام ورود به تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت و دو نفر از خدمه آن به‌طور جزئی زخمی شدند. این کشتی تحت مدیریت شرکت «یونیورسال تانکر» قرار دارد.

یک روز پیش از آن نیز کشتی حامل گاز مایع نفتی «المریه» با پرچم لیبریا هنگام خروج از تنگه هدف قرار گرفته بود. هر دو کشتی بدون نیاز به کمک یدک‌کش توانستند به مسیر خود ادامه دهند.

در همین حال، در تنگه باب‌المندب در جنوب دریای سرخ، ۲۶ کشتی روز دوشنبه عبور کردند که این رقم نسبت به روز قبل تغییری نداشت.