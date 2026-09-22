دومین پیروزی کبدی زنان ایران در ناگویا با شکست بنگلادش

جوان آنلاین: تیم ملی کبدی زنان ایران در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا ظهر امروز (سهشنبه ۳۱ شهریور) به مصاف بنگلادش رفت و با ارائه نمایشی قدرتمند حریف خود را با نتیجه ۵۴ بر ۱۹ شکست داد.
ملیپوشان کبدی زنان ایران پیش از این نیز در نخستین دیدار خود موفق شده بودند از سد ژاپن میزبان رقابتها عبور کنند تا با کسب دومین پیروزی متوالی شروعی موفق در بازیهای آسیایی ناگویا داشته باشند.
ملی پوشان کبدی زنان ایران چهارشنبه یکم مهر از ساعت۶:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم قدرتمند هند خواهند رفت.
تیم کبدی زنان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری، زهرا خدابندهلو
غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.