جوان آنلاین: «مایک راجرز»، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات در ایالت میشیگان و «اشلی هینسون» نامزد جمهوری خواه ایالت آیوا با تغییر مواضع گذشته خود نسبت به جنگ ایران، خواستار توقف فوری این جنگ شدند. این در حالی است که پیش از این، از حق ترامپ برای انجام حملات علیه تهران حمایت کرده بودند.

به گزارش مهر، در سایه افزایش مخالفت افکار عمومی آمریکا با تداوم جنگ و تاثیرات و تبعات منفی آن بر اقتصاد و معیشت شهروندان آمریکایی، به نظر می‌رسد نامزدهای جمهوریخواه انتخابات آمریکا نیز تلاش دارند با تغییر مواضع خود، حمایت افکار عمومی را جلب کنند و به همین علت از تصمیمات دونالد ترامپ درباره جنگی که منجر به افزایش قیمت بی سابقه سوخت شده است، فاصله بگیرند.

هینسون که پیش از این، ۶ بار در مجلس سنا به طرح های محدود کننده اختیارات ترامپ در ادامه جنگ، رأی منفی داده بود، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ساکنان آیوا تحت فشار هستند و نباید هزینه جنگ با ایران را در پمپ بنزین‌ها یا فروشگاه‌های مواد غذایی بپردازند.» وی خواستار تعلیق مالیات بنزین، توقف موقت صادرات گازوئیل و اتخاذ اقدامات دیگر برای پایان دادنِ «موفقیت‌آمیز و فوری» به جنگ شد.

این اظهارات نشان‌ دهنده نگرانی فزاینده برخی نامزدهای جمهوری‌خواه است که در معرض خطر از دست دادن کرسی خود هستند. آن‌ها نگرانند که تداوم جنگ به یک بار سیاسی سنگین پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تبدیل شود.

این در حالی است که نارضایتی آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت اقتصاد و جنگ با ایران توسط ترامپ، در سایه تداوم تورم افزایش یافته است. بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز، میزان حمایت از ترامپ به ۳۲ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در دوران فعالیت سیاسی اوست.

مایک راجرز که پیش از این، در اواخر جولای در مصاحبه‌ای با شبکه «سی‌بی‌اس دیترویت»، از حملات ترامپ به ایران حمایت کرده و از عدم محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور برای ادامه جنگ دفاع کرده بود، در بیانیه انتخاباتی جدیدی که روز دوشنبه در پلتفرم ایکس منتشر کرد، لحن متفاوتی داشت. او در حالی که از داخل یک فروشگاه مواد غذایی صحبت می‌کرد، گفت: «جنگ با ایران باید سریع تمام شود. وقتی این اتفاق بیفتد، هزینه‌های انرژی به شدت کاهش می‌یابد.

راجرز همچنین خواستار تعلیق مالیات بنزین در سطح ایالتی و فدرال و اعمال توقف موقت بر صادرات گازوئیل آمریکا شد. با این وجود، دموکرات‌ها معتقدند درخواست‌های هینسون و راجرز برای پایان دادن سریع به جنگ، صرفاً یک تغییر موضع انتخاباتی است؛ چرا که آن‌ها پیش از این از سیاست‌های جنگی دولت ترامپ حمایت کرده بودند.