صعود قاطع تیم ملی تنیس روی میز ایران با شکست سنگاپور

ملی‌پوشان تنیس روی میز ایران در نخستین دیدار مرحله حذفی بازی‌های آسیایی برابر سنگاپور به پیروزی رسیدند و راهی مرحله بعد شدند.

جوان آنلاین: مرحله حذفی و یک هشتم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز سه‌شنبه با برگزاری دیدار ایران و سنگاپور در سالن اسکای تویوتا ناگویا پیگیری شد که طی آن ملی‌پوشان ایران ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار نوشاد عالمیان نخستین ملی‌پوش ایران بود که به مصاف جوش چوا رفت و هر چند ست اول را ۱۰ به ۱۲ واگذار کرد اما در ست دوم ۱۱ بر ۷ حریف را شکست داد و در ادامه نیز با پیروزی در دو ست دیگر نخستین پیروزی ایران را رقم زد.

در دومین مسابقه بنیامین فرجی رودرروی کویک یانگ قرار گرفت و هر چند او نیز ست اول را واگذار کرد اما در ست دوم، سوم و چهارم با اقتدار حریف خود را شکست داد تا ایران را صاحب دومین پیروزی کند.

برای شاگردان جمیل لطف الله نسبی در سومین مسابقه نیما عالمیان برابر پانگ یو این به میدان رفت و ست اول را ۱۱ بر ۵ به سود خود تمام کرد. عالمیان ست دوم را هم با اختلاف چشمگیر و ۱۱ بر ۵ از حریفش برد اما ست سوم را ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

در ست چهارم دو ورزشکار رقابت بسیار نزدیک و مهیجی رو به نمایش گذاشتند و تا امتیاز ۱۵ مساوی پیش رفتند اما در پایان این حریف سنگاپوری بود که ۱۷ بر ۱۵ ملی‌پوش ایران را شکست داد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

جدال نیما عالمیان و پانگ یو این در ست تعیین کننده پنجم اما نزدیک پیش نرفت چرا که ملی‌پوش ایران از همان ابتدا اختلاف را زیاد کرد و در پایان ۱۱ بر ۴ حریف را شکست داد تا پیروزی ۳ بر صفر ایران را مهر تایید بزند.