داور دربی اخیر مادرید که قضاوتی بحث‌برانگیز در تقابل رئال و اتلتیکو داشت، محروم شد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در هفته هفتم لالیگای اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در ورزشگاه متروپولیتانو مغلوب اتلتیکومادرید شد. ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی کهکشانی‌ها پس از این بازی به شدت به عملکرد اورتیس آریاس داور بازی اعتراض کرد و بر این باور بود که او باید کریستین رومرو را به خاطر خطا روی جود بلینگام و کانگ‌این لی را به دلیل خطا روی فدریکو والورده از زمین بازی اخراج می‌کرد.

طبق اعلام شبکه رادیویی «کادنا کوپه» اسپانیا، اورتیس آریاس، داور دربی مادرید، در دو هفته آینده لالیگا قضاوت نخواهد کرد و نامش از لیست داوران کنار گذاشته شده است. طبق این گزارش؛ کمیته فنی داوران لالیگا فردا (چهارشنبه) در گزارش هفتگی خود اذعان خواهد کرد که سیستم VAR (کمک‌داور ویدئویی) باید در صحنه خطای کانگ‌این لی روی والورده مداخله می‌کرد. همچنین صحنه برخورد میان رومرو و بلینگام نیز ممکن است در این بررسی گنجانده شود، اما این موضوع هنوز قطعی نیست.

کمیته فنی داوران لالیگا معتقد است که اگرچه عملکرد داوری اورتیس آریاس باید بررسی شود، اما رئال مادرید در تلاش است تا با طرح این مسائل، توجه‌ها را از عملکرد خود در بازی مقابل اتلتیکومادرید منحرف کند.

رئال مادرید که در دربی مادرید از دقفیقه ۵۲ به بعد، در پی اخراج دین هویسن مدافع اسپانیایی خود ۱۰ نفره به بازی ادامه می‌داد، با قبول این شکست ۱۵ امتیازی باقی ماند و به رده چهارم جدول رده‌بندی لالیگا سقوط کرد و اختلافش با بارسلونای صدرنشین به ۶ امتیاز رسید.

کهکشانی‌ها پس از بازی‌های ملی پیش‌رو، در تاریخ ۱۸ مهر در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف ویارئال خواهند رفت.