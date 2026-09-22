دبیر فدراسیون کشتی برای حضور تیم‌های کشتی امیدهای جهان به آمریکا گفت: مدارک کامل شده و فدراسیون منتظر پاسخ برای صدور روادید ملی‌پوشان است.

جوان آنلاین: سعید یوسفی درباره آخرین وضعیت صدور ویزای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس‌وگاس اظهار داشت: همانطور که پیش از این رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده بود اگر حتی یک نفر از اعضای تیم ویزا دریافت نکند، کل تیم اعزام نخواهد شد. این موضوع را ما هم به طرف آمریکایی اطلاع داده‌ایم. اعضای تیم اوایل شهریورماه برای انجام مراحل دریافت ویزا به آنکارا رفتند و تمام مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه کردند. یک سری مدارک تکمیلی نیز از ما درخواست شد که همه آنها ارائه شده و در حال حاضر روند اداری کار به طور کامل انجام شده است و منتظر پاسخ هستیم.

دبیر فدراسیون کشتی ادامه داد: فدراسیون از کانال‌های مختلف در حال پیگیری موضوع است. خود فدراسیون و بخش کنسولی سفارت آمریکا در آنکارا نیز پیگیر روند کار هستند و امیدواریم ویزای اعضای تیم صادر شود. در حال حاضر خبر جدیدی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم، اما تا پایان این هفته بار دیگر موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

یوسفی درباره واکنش طرف آمریکایی به موضع فدراسیون کشتی مبنی بر اعزام نشدن تیم در صورت صادر نشدن حتی یک ویزا گفت: آنها اعلام کرده‌اند که همکاری خواهند کرد و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا ویزای اعضای تیم ایران صادر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز مسابقات از ۲۰ مهر، چه میزان زمان برای تعیین تکلیف ویزای تیم باقی مانده است، گفت: با توجه به اینکه تیم باید چند روز زودتر راهی آمریکا شود تا برای حضور در مسابقات و شرایط محل برگزاری آماده شود، حدود ۱۰ روز دیگر برای تعیین تکلیف نهایی زمان باقی مانده است.

دبیر فدراسیون کشتی درباره زمان اعزام تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز عنوان کرد: تیم کشتی فرنگی دوم مهر و تیم کشتی آزاد پنجم مهر راهی ناگویا خواهند شد.