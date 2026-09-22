کد خبر: 1380879
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳
جامعه » اخبار كلی

وزیر آموزش و پرورش: ۲۴ هزار کلاس درس به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شد

آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش گفت: طی ۲ سال گذشته با وجود محدودیت منابع و با مشارکت خیرین، مردم و دستگاه‌های مختلف، ۲۴ هزار کلاس درس در قالب چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی به ظرفیت فضاهای آموزشی کشور اضافه شده است.

جوان آنلاین: به مناسبت آغاز سال تحصیلی در روز وفات حضرت معصومه (س)برنامه مهر کریمانه به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، حسن قشقاوی نماینده شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان بهارستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دبستان پروین اعتصامی بهارستان برگزار شد و به همین مناسبت سه هزار بسته کمک معیشتی به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های محوری نظام تعلیم و تربیت، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر کشور است.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی مناطق از نظر سرانه آموزشی افزود: مناطقی که از کمبود فضای آموزشی برخوردار هستند باید به حداقل استانداردها برسند و در این مسیر، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های آموزشی گفت: پروژه‌هایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند باید با اولویت تکمیل شوند و نباید اجرای آنها به تأخیر بیفتد.

وی همچنین بر توسعه فضاهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای تأکید کرد و گفت: توسعه زمین‌های چمن مصنوعی، خانه‌های ورزش و سالن‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد و برای توسعه ورزش دختران نیز سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش کشور ، کاظمی
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