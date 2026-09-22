وزیر آموزش و پرورش: ۲۴ هزار کلاس درس به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شد

جوان آنلاین: به مناسبت آغاز سال تحصیلی در روز وفات حضرت معصومه (س)برنامه مهر کریمانه به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، حسن قشقاوی نماینده شهرستانهای بهارستان و رباطکریم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان بهارستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دبستان پروین اعتصامی بهارستان برگزار شد و به همین مناسبت سه هزار بسته کمک معیشتی به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: یکی از سیاستهای محوری نظام تعلیم و تربیت، ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر کشور است.
وی با اشاره به عقبماندگی برخی مناطق از نظر سرانه آموزشی افزود: مناطقی که از کمبود فضای آموزشی برخوردار هستند باید به حداقل استانداردها برسند و در این مسیر، تکمیل پروژههای نیمهتمام باید با جدیت دنبال شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی گفت: پروژههایی که ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند باید با اولویت تکمیل شوند و نباید اجرای آنها به تأخیر بیفتد.
وی همچنین بر توسعه فضاهای ورزشی درونمدرسهای تأکید کرد و گفت: توسعه زمینهای چمن مصنوعی، خانههای ورزش و سالنهای ورزشی درونمدرسهای باید مورد توجه قرار گیرد و برای توسعه ورزش دختران نیز سرمایهگذاری بیشتری انجام شود.