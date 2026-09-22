کیفرخواست پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب صادر شده است

جوان آنلاین: نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه امروز سهشنبه ۳۱ شهریور ماه با حضور خبرنگاران در محل مدرسه شجره طیبه در حال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه در آغاز نشست خبری خطاب به خانواده شهدای میناب و دانش آموزان بازمانده گفت: در آستانه بازگشایی مدارس خدمت شما رسیدهایم تا ضمن ابراز همدلی و همدردی، به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه، شنوای حرفهای شما باشیم و دلجویی کنیم. این سفر بهگونهای برنامهریزی شد که بیشک خواست خداوند و توجه شهدای عزیز در مدرسه شجره طیبه میناب بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: این کودکان، نه تعلق خاطر خاصی به منازعات سیاسی داشتند و نه سر ستیز و جنگ با کسی؛ ما امروز داغدار عزیزانی هستیم که جانپارههای ما و جگرگوشههای این ملت بودند. در کنار جانباختگان، با کودکانی مواجه هستیم که در آن مهلکه حضور داشته، شرایط سخت را با تمام وجود لمس کرده و یا خود مجروح شدهاند و یا دچار تالمات روحی شدیدی گشتهاند.
وی گفت: بسیار مهم است که به این دردها و آلامی که بر روح و جسم این عزیزان و خانوادههایشان وارد شده، توجه جدی شود. هر کودکی که از این انفجار جان سالم به در برده، دچار آسیبهایی است که حمایت از او، نه صرفاً یک تکلیف قضایی، بلکه یک وظیفه انسانی است. برای داشتن جامعهای انسانیتر، باید به این موضوع به شکلی ویژه و اضطراری توجه کرد. بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، تنها شهادت کودکان مظلوم نبود، بلکه بمباران بنیانهای اخلاق و انسانیت در جامعه جهانی بود. وقتی به پیشینه این دولت متجاوز نگاه میکنیم، میبینیم این الگوی کشتار خانوادهها و کودکان بیگناه و تبدیل کردن شادیها به سوگ، یک رویه مستمر و یک نقض نظاممند و فاحش حقوق بشر است که نمونههای آن در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق نیز به کرات دیده شده و نشاندهنده روحیه ددمنشانه و بیمارگونه و کودککشی در وجود دشمن جنایتکار ما است.
وی گفت:خطاب به این جانیان میگوییم، آیا دردی را که خانوادهها در این شهر کشیدند، درک میکنید؟، آیا رنج مادری که جگرگوشه خود را قطعهقطعه تحویل گرفته، قابل درک است برایتان؟ بدانید که سکوت و بیتوجهی در قبال این جنایات، سبب میشود نوبت بعدی شما باشید، اینها مسائلی است که جامعه جهانی باید به آن توجه کند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت حمایت از کودکان و ضرورت توجه جامعه جهانی به جنایات علیه آنان، اظهار کرد: کودکان، آینده بشریت هستند و هر کودکی که زیر آوار مدفون میشود، در حقیقت بخشی از آینده جامعه جهانی است که زیر آوار دفن میشود؛ بنابراین باید نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه از همان لحظات نخست، موضوع جنایت رخداده در مدرسه شجره و شهادت و مجروحیت دانشآموزان، والدین و معلمان این مدرسه را در دستور کار قرار داد و دادگستری استان، بهویژه مسئولان و همکاران قضایی مربوط، از همان ابتدا در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات لازم را انجام دادند.
وی ادامه داد: در این زمینه پروندهای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست پرونده صادر شده و اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مطالبات بزهدیدگان در این پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: خسارات مادی، معنوی و تنبیهی که خانوادههای داغدار و سایر بزهدیدگان این حادثه از عاملان جنایت مطالبه دارند، در چارچوب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: در کنار پرونده کیفری، پروندهای حقوقی نیز برای مطالبه خسارات وارده در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده است؛ بنابراین در پرونده کیفری، مجازات عاملان جنایت و در پرونده حقوقی، جبران خسارات بزهدیدگان پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی، بیان کرد: با همکاریهای انجام شده از سوی دولت و وزارت امور خارجه، سندی از سوی سازمان ملل متحد صادر شده که یک سند تاریخی است و در دادخواهیهای بینالمللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی گفت: این سند بر اساس مطالب مطرح شده در آن، نشان داده است که محل حادثه یک منطقه نظامی نبوده، بلکه یک منطقه آموزشی بوده و موضوع اصابت نیز به عنوان یک حادثه یا اشتباه مورد توجه قرار نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در حوزه دادخواهیهای بینالمللی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و از اسناد و مستندات موجود برای پیگیری حقوق قربانیان استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: به مردم قول میدهیم که در قوه قضاییه، خونهای به ناحق ریخته شده، شهدای این حوادث، خسارتدیدگان، زیرساختهای آسیبدیده و تمامی زیانهایی که به کشور و مردم وارد شده است، مورد پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای این موارد پرونده تشکیل شده و پروندههای دیگری نیز تشکیل خواهد شد و رسیدگیهای دقیق و قانونی انجام میشود و محکومان و عوامل مسئول در این حوادث، در چارچوب موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: امروز آغاز هفته دفاع مقدس است و این مناسبت با بازگشایی مدارس پیوند خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایثار و دانش، ایثار و تربیت از یکدیگر ناگسستنی هستند. ۳۷ سال پیش، در جریان یک جنگ هشتساله، دشمنانی با بهانههایی از جمله مسائل مرزی به ایران عزیز حمله کردند.
وی افزود: این روز صرفاً یک روز تاریخی نیست؛ بلکه یادآور مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر شرایط و ناجوانمردیهایی است که بر این ملت وارد شد. روزی است که ملت ایران محکم ایستاد و به یک صخره مستحکم تبدیل شد و ترس از مرگ جای خود را به ایثار و فداکاری داد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به همه شهدای دفاع مقدس، ایثارگران، مجروحان و آزادگان و همه کسانی که با خون پاک خود مسیر ما را روشن کردند، سلام و درود میفرستیم و امیدواریم در مسیری که مشعل هدایت را در دست داریم، ادامهدهنده راه آنان باشیم.
وی گفت: هرچه بیشتر به دفاع مقدس توجه کنیم، درسهای بسیار بزرگی برای ما دارد. زمانی که جنگ آغاز شد، جوانان انقلابی و ارزشی این کشور برای میهن، انقلاب و اسلام به جبهههای جنگ شتافتند و از کشور دفاع کردند. نسلی از این بزرگواران همچنان در میان ما حضور دارند و سرمایه بسیار بزرگی برای امروز هستند؛ نسلی که هدایت میکند، کمک میکند و برای دفاع از کشور دلگرمی میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تحولات اجتماعی طی ۳۷ سال گذشته برخی را بر این خیال خام واداشت که جوانان نسل جدید مانند نسل گذشته نیستند و این تصور ایجاد شد که مردم از اسلام، انقلاب و ایران جدا شدهاند؛ اما همانطور که امام شهید ما فرمودند، این نسل نیز برجستهتر، پیشروتر و سلحشورانهتر از کشور، انقلاب و اسلام حمایت کرد.
وی افزود: بسیاری از رزمندگان امروز سن و سال زیادی ندارند و جوان هستند و با وجود سابقه کم، رشادتها و خلاقیتهای بسیار زیادی در جبهه جنگ از خود نشان میدهند. در روزهایی که امکانات چندانی برای دفاع نداشتیم، همین جوانان از کشور دفاع کردند و امروز نیز که امکانات و توانمندیهای بیشتری در اختیار داریم، همچنان برای دفاع از کشور آماده هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در تبیین ابعاد دفاع از کشور اظهار داشت: اگرچه در گذشته تهاجمها و تجاوزات دشمن محدود به مناطق جغرافیایی خاصی کشور بود، اما امروز شاهد آن هستیم که این دشمنی در سطحی گستردهتر و در نقاط مختلف کشور نمود پیدا کرده است. البته این تهاجمها در ادامه به برخی استانهای جنوبی و بهویژه این استانِ استانی که اکنون به نوعی جبهه اصلی نبرد ماست محدود شده است.
وی گفت:در تمام این دوران، هزاران میدان نبرد فعال شد و مردم، فارغ از سن و جنسیت، زن و مرد در کنار یکدیگر ایستادند و کشور را حفظ کردند. این اتحاد مقدس، کشور را حفظ کرد. رزمندگان عزیز و مردم هر کدام به گونهای میجنگیدن که حاصل جمع این اقدامات ارزشمند، حفظ کشور بزرگ ایران و انشاءالله زمینهساز اعتلای بیش از پیش و سربلندیِ کشور است.
کاظمی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار باشیم و انسجام و اتحاد ملی خود را حفظ کنیم. دشمن، تمامی سرمایهگذاری خود را بر ایجاد شکاف و سوءاستفاده از اختلافات داخلی متمرکز کرده است. از این رو، تمامی صاحبان تریبون، سخنوران و کسانی که در جامعه مخاطبانی دارند، باید نسبت به این مسئله حساس باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیر و جوان، مردم با قومیتهای مختلف و پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر ایستادند و این پیوند، نشان دهنده ایران بزرگ و ایرانی است که در برابر هیچ ظلمی تسلیم نمیشود.
وی افزود: افتخار داشتم در نخستین روز سخنگویی، در یکی از میادین تهران که انقلاب از آنجا آغاز شد، یعنی میدان قیام، در جمع برخی از خانوادههای معظم شهدای میناب حضور پیدا کنم. در آنجا خانواده شهید سالاری، محمد شرفی عزیز خردسال جانباز و خانواده وی حضور داشتند و من دیدم که مردم حاضر در میدان، از عمق جان برای دردهای این عزیزان گریستند و همه با یکدیگر همدردی کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جلسات بعدی نیز که این عزیزان حضور پیدا کردند، همین همدردی و همدلی ادامه داشت و این موضوع موجب ایجاد همافزایی ملی شد. همه مردم ما از همان روز با مسائل و مشکلات این عزیزان آشنا شدند و امروز نیز این همدلی ادامه دارد.
وی اظهار کرد: امروز نیز با برخی از دوستان صحبت کردیم و نمایندگان محترم، ریاست محترم دادگستری استان و مسئولان قضایی شهرستان، همچنین امام جمعه و فرماندار محترم، مسائل را منعکس کردند. برخی از خانوادههای محترم شهدا نیز حضور پیدا کردند و مکاتباتی را به من ارائه دادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به شما قول میدهیم که پیگیر مطالبات و مسائل شما عزیزان باشیم. بخشی از این مطالبات از جنس مسائل حقوقی است که قطعاً آنها را پیگیری خواهیم کرد و به محض بازگشت، مکاتبات و پیگیریهای لازم را انجام خواهم داد.
وی افزود: از شما درخواست میکنم یکی دو نفر را نیز به عنوان نماینده معرفی کنید تا با ما در تماس باشند و انشاءالله بتوانیم مسائل و مطالبات شما عزیزان را از نهادهای ملی پیگیری کنیم.