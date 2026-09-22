پنجاه‌وپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و ماهیت این سازمان، امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌صورت علنی برگزار شد.

جوان آنلاین: پنجاه‌وپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌صورت علنی آغاز شد.

به گزارش مهر، این گروهک سازمان یافته تروریستی علیه ملت ایران با شبکه‌سازی اقدام به ربایش، شکنجه وحشیانه و ترور افراد می‌کرده است و همچنان اقدامات ضدانسانی این گروهک علیه مردم و کشورمان ادامه دارد.

خانواده‌های قربانی ترور در این دادگاه، تقاضای اشد مجازات برای منافقین جنایتکار و حامیان آن‌ها را دارند، این دادگاه نیز بنا دارد مطالبه خانواده‌های قربانی ترور را اجرایی کند.