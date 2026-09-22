 مرتضی نعمتی اولین طلایی ورزش ایران در بازی های آسیایی ناگویا

جوان آنلاین: مرتضی نعمتی نماینده وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته ایران در دیدار فینال بازی های آسیایی ۲۰۲۶، مقابل نازمیرادوف از ترکمنستان به روی تاتامی رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ برتری رسید و نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی ژاپن را از آن خود کرد.

نعمتی پیش از این در مرحله یک چهارم نهایی برابر حریفی از قزاقستان با نتیجه ۸ بر صفر پیروز و راهی دور نیمه نهایی شد. وی سپس برابر باتیکان از فیلیپین با نتیجه ۸ بر ۲ پیروز و راهی فینال شد.

پیش از این کاتای تیمی بانوان ایران با شکست در دیدار فینال مقابل ویتنام به مدال نقره بازی های آسیایی دست یافته بود.

در ادامه کاراته ایران دو فینالیست دیگر دارد.