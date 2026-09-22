جوان آنلاین: امروز سه‌شنبه در سومین روز از رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، کاراته ایران روز شلوغی را دارد. سه نماینده در کومیته و همچنین کاتای تیمی بانوان، در این روز فینالیست شدند.

بر این اساس، کاتای تیمی بانوان با ترکیب فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی در دور نخست مقابل تایلند به برتری قاطع دست یافت و سپس فیلیپین را برد و به فینال رسید.

ایران در دیدار پایانی برابر ویتنام قرار گرفت. این در حالی است که حدود سه ماه قبل و در مسابقات قهرمانی آسیا، تیم ایران در فینال ویتنام را شکست داد و طلایی شد.

در فینال امروز، ویتنام عملکرد بهتری داشت و امتیاز بیشتری را از سوی پنج داور کسب کرد تا به نشان طلا برسد و کاتای تیمی بانوان ایران نیز به مدال نقره رسید.

از دقایقی دیگر، مرتضی نعمتی، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و علی‌اصغر آسیابری در فینال اوزان مختلف کومیته، روی تاتامی می‌روند.