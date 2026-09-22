نایب‌رئیس شورای شهر تهران، در جریان نظارت بر انتخابات دومای روسیه، بر استفاده از تجربه این کشور در برگزاری رأی‌گیری حضوری و الکترونیک تأکید کرد.

جوان آنلاین: پرویز سروری، با حضور در روسیه همزمان با انتخابات نهمین دوره مجلس دومای این کشور اظهار کرد: اشتراکات زیادی بین ما و روسیه وجود دارد و هر دو در جنگ با منشأ مشترک آمریکا و غرب هستیم.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: امروز انتخاباتی را با فراگیری بسیار بالا و شبیه به انتخابات کشور خود مشاهده می‌کنیم؛ با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس در کشور ما برگزار می‌شود باید الگوگیری و استفاده مفیدی از این رویداد داشته باشیم.

سروری افزود: انتخابات دومای روسیه هم حضوری، هم غیرحضوری و هم به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود و افراد می‌توانند آراء خود را با تلفن همراه ثبت کنند. این نوع از رأی‌گیری متناسب با شرایط ناامنی در کشور در حال جنگ است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدوارم ما هم بتوانیم مقدماتی را فراهم کنیم که مردم بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نقش خود را در جنگ وجودی به اثبات برسانند.

وی با اشاره به تعامل مثبت با کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو بریکس، یادآور شد: امیدواریم بتوانیم با همکاری یکدیگر بتوانیم آینده بدون سلطه آمریکا را تجربه کنیم.

این سفر در راستای تقویت همکاری های بین دو شهر و به دعوت رسمی دومای فدراسیون روسیه در چهارچوب نظارت بین المللی بر انتخابات این مجلس انجام شده است.