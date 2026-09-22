جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی کشور اظهار کرد: امروز (سهشنبه، ۳۱ شهریور) و فردا (چهارشنبه، یکم مهر) تنها در ارتفاعات آذربایجان غربی رگبار پراکنده رخ میدهد.
به گزارش مهر، وی افزود: طی این مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش باد پدیده حاکم خواهد بود و در سایر مناطق نیز جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: اوایل شب پنجشنبه (۲ مهر) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان افزایش ابر و بارش آغاز میشود.
هوا از روز جمعه خنکتر میشود
وی یادآور شد: روز جمعه (۳ مهر) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در گیلان و مازندران، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.
ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۳۱ شهریور) صاف خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲۲ درجه و حداکثر دما ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.
تهران در انتظار وزش باد شدید و گردوخاک
وی ادامه داد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعات نیز افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، بهویژه امروز (۳۱ شهریور)، در ساعات بعدازظهر و غروب در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی تهران، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود و در پارهای نقاط نیز احتمال گرد و خاک وجود دارد.