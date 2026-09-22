برد تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران در اولین گام برابر چین

جوان آنلاین: در سومین روز از آغاز رسمی بازیهای آسیایی ناگویا، مسابقات بسکتبال سه نفره مردان امروز سهشنبه، ۳۱ شهریور برگزار شد و تیم ملی مردان ایران به مصاف چین رفت.
مردان ایران در نخستین مسابقه خود موفق شدند چین را با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ شکست دهند.
ملیپوشان ایران در ادامه امروز به مصاف تیم هنگ کنگ خواهند رفت.
تیم ایران در سومین مسابقهاش از دور گروهی چهارشنبه، اول مهر از ساعت ۱۳:۲۵ به مصاف مالزی خواهد رفت.
تیم مردان با ترکیب سید محمد غفاری، محمد بصیر مومنی، صارم جعفری، محمدمهدی رحیمی در این رقابتها حضور دارد. هدایت تیم برعهده محمدسیستانی است.
برنامه و نتایج بازیها:
ایران-چین
ایران-هنگکنگ ساعت ۹:۲۵
چهارشنبه ۱مهر: ایران - مالزی ساعت ۱۳:۲۵