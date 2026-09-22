تأکید پلیس راهور بر رعایت زمان نوبت اینترنتی تعویض پلاک

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا بر رعایت زمان نوبت اینترنتی تعویض پلاک تأکید کرد و گفت: عدم مراجعه به‌موقع موجب اتلاف ظرفیت خدماتی و تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود.

جوان آنلاین: سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پلیس راهور با هدف مدیریت هوشمند زمان، ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به شهروندان طراحی شده است.

وی افزود: این سامانه با توزیع زمان مراجعات و جلوگیری از تجمع متقاضیان، زمینه حذف صف‌های فیزیکی و کاهش اتلاف وقت را فراهم کرده است و حضور شهروندان در بازه زمانی تعیین‌شده، از شکل‌گیری ترافیک و ازدحام در معابر منتهی به مراکز تعویض پلاک جلوگیری می‌کند.

سرهنگ باسره ادامه داد: نوبت‌دهی اینترنتی همچنین با حذف واسطه‌گری و ایجاد نظم در فرآیند ارائه خدمات، شفافیت بیشتری در ارائه خدمات ایجاد کرده و سرعت پاسخگویی به مراجعان را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: عدم حضور در نوبت رزروشده یا مراجعه خارج از ساعت مقرر، علاوه بر اینکه موجب تحمیل هزینه و صرف زمان برای نوبت‌گیری مجدد متقاضی می‌شود، می‌تواند ظرفیت خدماتی همان روز را بلااستفاده کرده و حقوق سایر شهروندان را نیز تضییع کند.

وی تأکید کرد: رعایت زمان تعیین‌شده در نوبت اینترنتی، نقش مهمی در حفظ نظم، مدیریت ترافیک پیرامون مراکز تعویض پلاک و استفاده بهینه از ظرفیت خدماتی این مراکز دارد.