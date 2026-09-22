تیم کاتای دختران ایران فینالیست شد

جوان آنلاین: روز سوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در حالی امروز (سه‌شنبه) در سالن تویوهاشی پیگیری می‌شود که تیم کاتای بانوان ایران به همراه سه نماینده کشورمان در کومیته انفرادی، برای کسب مدال به روی تاتامی خواهند رفت.

تیم کشورمان با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زهرا السادات حسینی در نخستین گام در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل تایلند قرار گرفت و به برتری ۵ بر صفر دست یافت. در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی این تیم به مصاف فیلیپین رفت و با برتری ۵ بر صفر مقتدرانه راهی دیدار نهایی شد.

تیم کاتای بانوان ایران در دیدار نهایی به مصاف ویتنام خواهد رفت.

در رقابت‌های کاتای تیمی بانوان، هشت تیم ایران، فیلیپین، کامبوج، تایلند، ماکائو، چین تایپه، ویتنام و نپال حضور دارند.

همچنین فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم، دیگر نمایندگان ایران در روز سوم رقابت‌های کاراته هستند که از ساعاتی دیگر در بخش کومیته به روی تاتامی خواهند رفت.

فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان و آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، نمایندگان ایران در دو روز ابتدایی رقابت‌های کاراته بودند که موفق به کسب مدال نشدند.