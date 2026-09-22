جوان آنلاین: برای حدود یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی، دیروز روز متفاوتی بود؛ روزی که کولهپشتیها را برای اولین بار روی شانههای کوچکشان انداختند، دستهایشان هم دست پدر و مادر را گرفت و درهای مدرسه به رویشان باز شد. در حیاط مدرسه، یکی با شوق دنبال کلاسش میگشت و دیگری اما، هنوز دلش نمیآمد از مادرش جدا شود. «جشن شکوفهها» برای این کودکان، اولین مواجهه با محیطی بود که پس از این قرار است سالهای مهمی از کودکی و نوجوانیشان را در آن سپری کنند.
روز گذشته زنگ «جشن شکوفهها» در مدارس سراسر کشور نواخته شد؛ مراسمی که هر سال فرصتی فراهم میکند تا کلاساولیها پیش از شروع رسمی سال تحصیلی، با معلم، همکلاسیها، فضای مدرسه و قواعد محیط تازهای که واردش شدهاند آشنا شوند.
قرار بود این مراسم ۳۱ شهریورماه برگزار شود، اما به دلیل همزمانی این روز با وفات حضرت معصومه (س)، جشن شکوفهها یک روز زودتر (در ۳۰ شهریورماه) برگزار شد تا اولین حضور دانشآموزان کلاساولی در مدرسه، با حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش و در فضایی پرنشاط همراه شود.
چشمانی که همهجا را وارسی میکرد
جلوی در مدارس ابتدایی، هر کودک قصه خودش را داشت. یکی با شوق قدم برمیداشت و میخواست بداند کلاسش کجاست، دیگری، اما هنوز حاضر نبود دست پدر یا مادرش را رها کند و با نگاهی بسیار محتاطانه محیط اطراف را وارسی میکرد.
برای برخی کلاساولیها، جدا شدن از والدین چندان آسان نبود. صدای گریه یکی دو نفرشان از گوشه و کنار حیاط شنیده میشد؛ کودکانی که دلشان میخواست مادرشان همچنان کنارشان بماند و جایی بدون او نرود.
در همان حیاط اما، کودکان بسیاری هم بودند که با هیجان برای پدر و مادرشان دست تکان میدادند و همراه معلم وارد کلاس میشدند. ورود به مدرسه برای این دسته از نوآموزان دلچسب و جذاب بود. کنار هم قرار گرفتن این صحنهها نشان میداد که نخستین روز مدرسه برای همه کودکان معنای یکسانی ندارد؛ یکی با اشتیاق وارد مرحله جدیدی از زندگی خود میشود و دیگری، اما نمیتوانست با جدایی از خانه و خانواده کنار بیاید.
والدین هم حالوهوای متفاوتی داشتند. برخی خوشحال بودند و برخی اما، نگرانیهایشان را نمیتوانستند پنهان کنند. یکی از مادران، در حالی که فرزندش را راهی صف حیاط مدرسه میکرد، گفت: «از صبح پسرم ذوق داشت که به مدرسه بیاید، اما من سرتاپا نگرانی بودم. چراکه این اولین تجربه جدایی او از ماست و نمیدانم که او اصلاً از پس خودش برمیآید یا نه؟!» برخی دیگر، اما با ذوق و شوق فرزندشان را راهی کلاس درس میکردند، جایی که قرار است این بچهها علاوه بر درس خواندن، دوستهای جدیدی پیدا کنند، تعامل با دیگران را بیاموزند و اولین تجربههای حضور اجتماعی خود را پشت سر بگذارند.
پزشکیان: به هر چه که باور داشته باشید میرسید
صبح دیروز، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور با حضور در آیین جشن شکوفهها در مجتمع فرهنگیآموزشی مدرسه دخترانه فاطمهزهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت. او خطاب به دانشآموزان گفت: «میدانید من که اکنون اینجا ایستادهام و رئیسجمهور هستم از یک خانواده معمولی و کارمند به اینجا رسیدهام. شما اگر ذهنتان و فکرتان این باشد که بهترین شوید، میتوانید بهترین شوید.»
پزشکیان ادامه داد: «ما هم در این مسیر تلاش خواهیم کرد. معلمان تلاش خواهند کرد که به شما خوب درس دهند تا شما خوب آموزش ببینید. انسان فقط به جایگاه خدا نمیتواند دست یابد، وگرنه به هر جایی که بخواهد میتواند برسد.»
رئیسجمهور همچنین از امکان کسب علم و مهارت برای حل مسائل مردم و جامعه گفت: «ما میتوانیم و شما میتوانید. ما به شما اعتماد داریم و دلبستهایم و هر کاری خواهیم کرد تا شما بتوانید طلای وجود خود را ظاهر کنید. شما از طلا باارزشتر هستید.»
او همچنین از علاقه خود برای کمک به مردم و کشور سخن گفت: «شما میتوانید با ما دست به دست هم دهیم و ایران را بسازیم. باید کاری کنیم دانشآموزان مهارتهای مختلفی کسب کنند.»
پزشکیان ادامه داد: «من میتوانم بهترین یا بدترین شوم. شما میتوانید بهترین یا بدترین شوید، انتخاب با شما است و زحمت میخواهد. آدم مفت به جایی نمیرسد. باید زحمت بکشد و تلاش کند تا بتواند به جایی برسد. هم درس بخواند و هم یاد بگیرد و هم حل مسئله کند.» رئیسجمهور با اشاره به شعار اول مهر امسال درباره حل مسئله گفت: «هر کدام از شما باید فکر کنید چه مشکلی را میتوانید حل کنید. فکر کنید و مشکل حل کنید. بهتنهایی میتوانید مشکل حل کنید، با اتحاد هم میتوانید. ولی وقتی متحد شوید، بهتر میتوانید کار کنید. امیدوارم موفق شوید.»
ساخت ۴۷۰۰ مدرسه و ایجاد ۲۴ هزار کلاس درس
در ادامه، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و معلمان سراسر کشور گفت: «امسال ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز سال تحصیلی خود را آغاز میکنند.» دانشآموزانی که به گفته او سرمایههای انسانی و سازندگان آینده ایران هستند. او سخنانش را با یادآوری جایگاه علم، خرد و دانایی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید آغاز کرد و با اشاره به شهدای جامعه تعلیم و تربیت، یاد و نام ۲۹۵ شهید دانشآموز و ۶۸ معلم شهید را گرامی داشت.
کاظمی همچنین با ادای احترام به شهدای دبستان شجره طیبه میناب، بر ضرورت پاسداشت راه و آرمانهای شهدا پرداخت: «با تلاش، کسب علم و تقویت توانمندیهای دانشآموزان، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور ادامه خواهد یافت.»
وزیر آموزش و پرورش در ادامه از رئیسجمهور به دلیل قرار دادن آموزش و پرورش در زمره اولویتهای اصلی دولت قدردانی کرد: «به نمایندگی از جامعه معلمان کشور، از توجه و حمایت رئیسجمهور نسبت به نظام تعلیم و تربیت قدردانی میکنم.»
او با اشاره به رویکردهای مطرحشده درباره اهمیت آموزش و پرورش، نقش رئیسجمهور را در پیگیری این حوزه مهم دانست: «نگاه راهبردی به آموزش و پرورش و توجه به جایگاه آن در آینده کشور، زمینهساز اقداماتی در حوزه تعلیم و تربیت شده است.»
کاظمی درباره توسعه و استانداردسازی فضاهای آموزشی گفت: «در دو سال گذشته، ۴ هزار و ۷۰۰ مدرسه با مجموع ۲۴ هزار کلاس درس ساخته شده است.» او همچنین با اشاره به فضاهای آموزشی احداثشده در محل برگزاری مراسم، از رعایت استانداردهای آموزشی و توجه به تقویت زیرساختهای ارتباطی مدارس سخن گفت. ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان و آشنایی آنان با روشهای نوین و مؤثر تدریس نیز از دیگر محورهایی بود که وزیر آموزش و پرورش به آن پرداخت.
کاظمی با اشاره به پیگیریهای رئیسجمهور در حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: «رئیسجمهور شخصاً بیش از ۶۰ جلسه با موضوع آموزش و پرورش برگزار کردهاند»، موضوعی که او آن را نشانه توجه دولت به مسائل و اولویتهای نظام تعلیم و تربیت دانست.
وزیر آموزش و پرورش همچنین تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان را در کنار توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشی، از موضوعات مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و نمایشگاه برپا شده در حاشیه مدرسه را جلوهای از این رویکرد دانست.
آینده کشور در دستان دانشآموزان
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش، آینده کشور را با نقشآفرینی دانشآموزان پیوند داد: «به رئیسجمهور قول میدهیم قدردان توجه و فرصتی باشیم که برای نظام تعلیم و تربیت فراهم شده است و با تمام توان برای ساختن آیندهای بهتر با کمک دانشآموزان تلاش کنیم.»
وزیر آموزش و پرورش مدارس را خاستگاه قدرت و پیشرفت کشور خواند: «آینده ایران در دستان دانشآموزان است و معلمان و دانشآموزان، سرمایههای ارزشمند کشور به شمار میروند.»
او در پایان از تلاش معلمان و دانشآموزان سراسر کشور قدردانی کرد و از مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی ارتش، امیر حاتمی و امیر جهانشاهی نیز به دلیل ساخت و بهرهبرداری از این مجموعه آموزشی تشکر کرد.
روز اول از ۱۲ سال تحصیل
جشن شکوفهها تمام شد و حیاط مدرسه دوباره به سکوت قبلی خود بازگشت، اما برای یک میلیون و ۱۵۴ هزار کلاساولی، این تازه آغاز مسیر است؛ آغاز ۱۲ سال زندگی در مدرسهای که کیفیت تعلیم و تربیت در آن، نقش مهمی در شکلگیری آینده تکتکشان، جامعه و صد البته کشور دارد.
مدرسه قرار است محل شکوفایی، کشف استعدادها و تمرین زندگی برای این دانشآموزان شود؛ مسیری که البته، تنها با ساخت فضاهای آموزشی کامل نمیشود، بلکه زمانی میتواند زمینه ساخت آینده درخشان را مهیا کند که در کنار توسعه زیرساختها، به کیفیت آموزش، حال و هوای خوب دانشآموزان و تفاوتهای فردی آنها نیز اهمیت داده شود.