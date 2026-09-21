پالمر از تیم ملی انگلیس کنار کشید

جوان آنلاین: کول پالمر هافبک چلسی در آستانه اردوی سپتامبر تیم ملی انگلیس دچار مصدومیت شد و از حضور در لیگ ملت‌ها مقابل اسپانیا، جمهوری چک و کرواسی کناره‌گیری کرد.

به گزارش رویترز، او در تابستان توسط توماس توخل از فهرست تیم ملی انگلیس برای جام جهانی ۲۰۲۶ کنار گذاشته شده بود و بعد از درخشش در این فصل بار دیگر به اردوی تیم ملی کشورش دعوت شده بود.

پالمر پیش از مصدومیت شروع نسبتا چشمگیری در این فصل داشت و در هفت بازی برای آبی‌های لندن، ۴ گل و ۲ پاس گل در کارنامه داشت.

غیبت پالمر خبر بدی برای توخل است، به‌ویژه که او تازه پس از مدتی غیبت فرصت بازگشت یافته بود. چلسی هم باید وضعیت پالمر را زیر نظر بگیرد تا زمان بازگشت او مشخص شود.