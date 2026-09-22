کد خبر: 1380800
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی
پرونده مرگ ۳ نفر در حادثه خونین بزرگراه نیایش روی میز بازپرس جنایی

قتل عمد یا تصادف؟

1 پرونده تصادف خونین بزرگراه نیایش که در آن هفت نفر زیر گرفته شدند و سه نفر از جمله یک پدر و دختر جان باختند، با شکایت خانواده جان‌باختگان وارد مرحله تازه‌ای شد و راننده جوان با دستور قضایی بازداشت شد. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: پرونده تصادف خونین بزرگراه نیایش که در آن هفت نفر زیر گرفته شدند و سه نفر از جمله یک پدر و دختر جان باختند، با شکایت خانواده جان‌باختگان وارد مرحله تازه‌ای شد و راننده جوان با دستور قضایی بازداشت شد. 
اوایل اسفندماه سال قبل، مأموران پلیس تهران از حادثه رانندگی در بزرگراه نیایش به سمت غرب با خبر و در محل حاضر شدند. بررسی‌ها نشان داد یک دستگاه خودروی ساینا با چند عابر و وسیله نقلیه برخورد کرد و هفت نفر در جریان این حادثه آسیب دیدند. در این حادثه، سه نفر در محل به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند، یک نفر نیز پس از مدتی بستری‌شدن از بیمارستان ترخیص شد، اما سه نفر دیگر که وضعیت وخیم‌تری داشتند، از جمله یک پدر و دختر نوجوان و مردی میانسال جان خود را از دست دادند. 

 شکایت در دادسرای جنایی
پرونده در ابتدا در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار داشت، اما پس از آنکه خانواده سه فرد جان‌باخته با حضور در دادسرای جنایی تهران شکایتی را با موضوع قتل عمد مطرح کردند، پرونده وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شد. در شاخه دیگری از بررسی‌ها، راننده ۲۸ ساله که از دانشجویان نخبه دانشگاه علامه طباطبایی است، بازداشت شد. راننده در تحقیقات اولیه درباره لحظات پیش از حادثه توضیح داده است که حدود ساعت ۶ صبح از خواب بیدار شده، صبحانه خورده و مانند روز‌های معمول سوار خودرو شده‌است. او مدعی شده پس از حرکت، ناگهان حالش بد شده و فشارش افت کرده و دیگر کنترل خودرو را در اختیار نداشته است. این جوان گفته است: «ابتدا نزدیک بود با یک پیرمرد برخورد کنم که خودش را کنار کشید، اما خودرو همچنان در اختیارم نبود. با چند خودرو برخورد کردم و متوجه اتفاقات نمی‌شدم.» راننده در ادامه تحقیقات مدعی شده‌است که در جریان این وضعیت، با پدر و دختر نوجوانی که سوار موتورسیکلت بودند نیز برخورد کرده‌است. او درباره وضعیت جسمی خود در آن لحظات گفته‌است احساس می‌کرده «روح از بدنش جدا می‌شود». راننده پس از برخورد با گاردریل متوقف و مدعی شده‌است که تصور می‌کرده مسموم شده‌است. او همچنین گفته که به دلیل ترس از محل حادثه گریخته، اما پس از بازگشت و پرس‌وجو متوجه شده‌است که چند نفر در این حادثه جان باخته‌اند. 

 قتل یا سانحه؟
در حالی که شواهد و قرائن پرونده از سوی مقام قضایی در حال بررسی است، موضوع اصلی تحقیقات این است که آیا رفتار راننده در زمان حادثه، با توجه به نحوه رانندگی و شرایط وقوع تصادف، می‌تواند مصداق رفتار عمدی باشد یا این حادثه در چارچوب یک سانحه غیرعمدی رخ داده‌است. با توجه به شکایت خانواده جان‌باختگان و ادعای وقوع قتل عمد، تحقیقات تخصصی درباره نحوه وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفته‌است. قرار است تیم کارشناسی سه‌نفره با بررسی محل حادثه، اظهارات شاهدان، وضعیت خودرو، رفتار راننده و سایر جزئیات پرونده، علت و نحوه وقوع این حادثه را بررسی کند. کارشناسان همچنین باید مشخص کنند که راننده در زمان حادثه تا چه اندازه بر خودرو و رفتار رانندگی خود کنترل داشته و آیا نحوه رانندگی وی عمدی بوده یا حادثه در شرایطی غیرعمدی رخ داده‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تصادف ، سوانح ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

همه «جان‌فدا» شدیم

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار