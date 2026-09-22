قتل عمد یا تصادف؟

جوان آنلاین: پرونده تصادف خونین بزرگراه نیایش که در آن هفت نفر زیر گرفته شدند و سه نفر از جمله یک پدر و دختر جان باختند، با شکایت خانواده جانباختگان وارد مرحله تازهای شد و راننده جوان با دستور قضایی بازداشت شد.
اوایل اسفندماه سال قبل، مأموران پلیس تهران از حادثه رانندگی در بزرگراه نیایش به سمت غرب با خبر و در محل حاضر شدند. بررسیها نشان داد یک دستگاه خودروی ساینا با چند عابر و وسیله نقلیه برخورد کرد و هفت نفر در جریان این حادثه آسیب دیدند. در این حادثه، سه نفر در محل به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند، یک نفر نیز پس از مدتی بستریشدن از بیمارستان ترخیص شد، اما سه نفر دیگر که وضعیت وخیمتری داشتند، از جمله یک پدر و دختر نوجوان و مردی میانسال جان خود را از دست دادند.
شکایت در دادسرای جنایی
پرونده در ابتدا در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار داشت، اما پس از آنکه خانواده سه فرد جانباخته با حضور در دادسرای جنایی تهران شکایتی را با موضوع قتل عمد مطرح کردند، پرونده وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شد. در شاخه دیگری از بررسیها، راننده ۲۸ ساله که از دانشجویان نخبه دانشگاه علامه طباطبایی است، بازداشت شد. راننده در تحقیقات اولیه درباره لحظات پیش از حادثه توضیح داده است که حدود ساعت ۶ صبح از خواب بیدار شده، صبحانه خورده و مانند روزهای معمول سوار خودرو شدهاست. او مدعی شده پس از حرکت، ناگهان حالش بد شده و فشارش افت کرده و دیگر کنترل خودرو را در اختیار نداشته است. این جوان گفته است: «ابتدا نزدیک بود با یک پیرمرد برخورد کنم که خودش را کنار کشید، اما خودرو همچنان در اختیارم نبود. با چند خودرو برخورد کردم و متوجه اتفاقات نمیشدم.» راننده در ادامه تحقیقات مدعی شدهاست که در جریان این وضعیت، با پدر و دختر نوجوانی که سوار موتورسیکلت بودند نیز برخورد کردهاست. او درباره وضعیت جسمی خود در آن لحظات گفتهاست احساس میکرده «روح از بدنش جدا میشود». راننده پس از برخورد با گاردریل متوقف و مدعی شدهاست که تصور میکرده مسموم شدهاست. او همچنین گفته که به دلیل ترس از محل حادثه گریخته، اما پس از بازگشت و پرسوجو متوجه شدهاست که چند نفر در این حادثه جان باختهاند.
قتل یا سانحه؟
در حالی که شواهد و قرائن پرونده از سوی مقام قضایی در حال بررسی است، موضوع اصلی تحقیقات این است که آیا رفتار راننده در زمان حادثه، با توجه به نحوه رانندگی و شرایط وقوع تصادف، میتواند مصداق رفتار عمدی باشد یا این حادثه در چارچوب یک سانحه غیرعمدی رخ دادهاست. با توجه به شکایت خانواده جانباختگان و ادعای وقوع قتل عمد، تحقیقات تخصصی درباره نحوه وقوع حادثه در دستور کار قرار گرفتهاست. قرار است تیم کارشناسی سهنفره با بررسی محل حادثه، اظهارات شاهدان، وضعیت خودرو، رفتار راننده و سایر جزئیات پرونده، علت و نحوه وقوع این حادثه را بررسی کند. کارشناسان همچنین باید مشخص کنند که راننده در زمان حادثه تا چه اندازه بر خودرو و رفتار رانندگی خود کنترل داشته و آیا نحوه رانندگی وی عمدی بوده یا حادثه در شرایطی غیرعمدی رخ دادهاست.