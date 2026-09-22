کد خبر: 1380798
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

قتل رفیق با چهره گریم‌شده

1 مردی که برای فرار از شناسایی دوربین‌های مداربسته هنگام قتل دوست قدیمی‌اش چهره خود را گریم کرده‌بود، پس از انتقال جسد به کوه‌های لواسان راهی یک کمپ شد تا با ادعای ترک اعتیاد، مسیر تحقیقات پلیس را منحرف کند، اما در نهایت راز جنایت را فاش کرد. 
جلال مهرگان

جوان آنلاین: پنج‌شنبه هفته گذشته، چوپانی که در حال چرای گوسفندان در یکی از مناطق کوهستانی شمال تهران بود، با صحنه هولناکی مواجه شد؛ جسد مردی میانسال که با حدود ۱۰ تا ۱۱ ضربه چاقو به قتل رسیده بود، در کوهستان رها شده‌بود. 

با اعلام موضوع به پلیس، تحقیقات برای شناسایی مقتول و کشف راز جنایت آغاز شد. همزمان کارآگاهان با بررسی پرونده افراد فقدانی، به پرونده مرد میانسالی رسیدند که خانواده‌اش چندی قبل گم شدن او را اعلام کرده بودند. 

بررسی مشخصات ظاهری نشان داد مشخصات مرد گم‌شده با جسد کشف‌شده مطابقت دارد. مقتول بازنشسته بود و طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، روز حادثه با خودروی پرشیا از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود. 

کشف خودروی مقتول با لکه‌های خون

تحقیقات برای پیدا کردن خودروی مقتول ادامه داشت تا اینکه چند ساعت بعد، خودروی پرشیا در حالی که در یکی از نقاط شهر رها شده بود، پیدا شد. 

کارآگاهان پس از بررسی خودرو با آثار لکه‌های خون مواجه شدند. شواهدی که احتمال وقوع جنایت داخل خودرو را قوت بخشید. بررسی‌های پلیسی نشان داد مقتول پیش از انتقال جسد به کوهستان، داخل خودرو هدف ضربات چاقو قرار گرفته است. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به سراغ دوستان مقتول رفتند و در جریان بررسی روابط او، مشخص شد مقتول با یکی از دوستانش اختلاف داشته است. 

دستگیری مشکوک در کمپ

تحقیقات پلیسی مأموران را به فردی به نام «سجاد» رساند. بررسی‌ها نشان داد او در یک کمپ حضور دارد. مأموران به سراغ وی رفتند و سجاد در نخستین تحقیقات، قتل را انکار کرد و مدعی شد از سرنوشت دوستش اطلاعی ندارد. 

اما حضور او در کمپ نیز برای کارآگاهان پرسش‌برانگیز بود. بررسی‌های بیشتر نشان داد سجاد فردی معتاد نبوده و مواد مخدر مصرف نمی‌کرد و تنها چند روز بود که در کمپ بستری شده بود. کارآگاهان با ادامه تحقیقات و روبه‌رو کردن متهم با شواهد موجود، سرانجام او را به اعتراف واداشتند. 

اعتراف به نقشه قتل و گریم چهره

سجاد در اعترافات خود گفت سال‌ها با مقتول رابطه‌ای صمیمی داشته، اما پس از گم شدن گوشی تلفن همراه مقتول در یک مهمانی، اختلاف میان آنها آغاز شده است. 

متهم مدعی شد مقتول او را متهم به سرقت گوشی کرده و بار‌ها در این‌باره به او تذکر داده و اصرار داشته که گوشی را او سرقت کرده است. 

او در ادامه اعترافاتش گفت همین اختلافات باعث شد نقشه قتل دوستش را طراحی کند. متهم درباره روز حادثه نیز گفت برای اینکه شناسایی نشود، از تلفن همراه یک فرد معتاد و یک شماره اعتباری برای تماس با مقتول استفاده کرده و با او قرار گذاشته است. سجاد در بخش دیگری از اعترافات خود گفت: «برای اینکه اگر دوربین‌ها من را دیده باشند، شناسایی نشوم، گریم کرده بودم و چهره‌ام را تغییر داده بودم.»

او سپس سوار خودروی مقتول شده و پس از بالا گرفتن درگیری، با چاقو به وی حمله کرده و او را به قتل رسانده‌است. 

انتقال جسد به کوه‌های لواسان

متهم پس از قتل، جسد را در صندلی عقب خودرو قرار داده و روی آن نایلون کشیده است. او منتظر تاریک شدن هوا مانده و سپس با خودرو به سمت کوه‌های لواسان حرکت کرده‌است. 

سجاد در ادامه اعترافات خود گفت پس از رسیدن به منطقه کوهستانی، جسد را در آنجا رها کرده و خودرو را نیز در شهر رها کرده‌است. 

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ متهم پس از اجرای نقشه خود برای مخفی کردن آثار جنایت، راهی کمپ شد و با این ادعا که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده است، تلاش کرد حضور خود را در آنجا توجیه کند. 

تحقیقات پلیس برای تکمیل ابعاد پرونده و مشخص شدن جزئیات بیشتر این جنایت ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، جسد ، پلیس
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