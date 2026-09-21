کد خبر: 1380781
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۷
سیاست » اخبار کلی

واکنش ایران به بیانیه فرانسه؛ موسسه وابسته به سفارت این کشور مجوز قانونی نداشت

8 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به ادعا‌های وزارت خارجه فرانسه در خصوص تعطیلی موسسه آموزش زبان وابسته به سفارت این کشور تاکید کرد: اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بی‌توجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنی‌شدن از قوانین و مقررات ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۳۰ شهریور، در بیانیه‌ای با اشاره به مواضع خلاف واقع فرانسه در مورد فعالیت غیرقانونی موسسه وابسته به سفارت این کشور در ایران، تصریح کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعا‌های بی‌اساس و خلاف واقع راجع به موسسه آموزشی وابسته به سفارت این کشور در تهران - مندرج در بیانیه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ وزارت امور خارجه فرانسه - را قویا رد می‌کند.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه درادامه بیانیه تاکید کرده است: اقدام نیرو‌های ضابط قانون در توقف فعالیت غیرقانونی یک موسسه وابسته به سفارت فرانسه در تهران، متعاقب بی‌توجهی مستمر و طولانی‌مدت سفارت فرانسه به هشدار‌های مکرر مراجع ذیصلاح ایرانی طی چند سال گذشته مبنی بر ضرورت ثبت قانونی و کسب مجوز برای فعالیت این مرکز، و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه مفاد "کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک" در خصوص مزایا و مصونیت‌های سفارتخانه‌ها روشن است، تصریرح شده است: سفارت فرانسه می‌بایست برای تاسیس و فعالیت مراکز و مؤسساتی با کارکرد فرهنگی و آموزشی، وفق قوانین و مقررات کشور پذیرنده اقدام به کسب مجوز‌های قانونی لازم نمایند. اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بی‌توجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنی‌شدن از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پرهیز سفارت فرانسه از هرگونه اقدام خلاف قانون و خارج از عرف دیپلماتیک و ضرورت احترام به مفاد کنوانسیون وین و رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوطه تاکید می‌کند.

قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ۲۹ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با وجود اخطار‌های متعددی از سوی نهاد‌های قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد. بر این اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت می‌کرد، پلمب شد.

برچسب ها: وزارت خارجه ایران ، ایران ، فرانسه
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