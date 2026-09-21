۹۱۷ حمله عربستان به یمن از زمان تشدید تنش علیه این کشور

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان تشدید گسترده حملات، عربستان استانهای الجوف، تعز، صعده و مأرب را با ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی هدف قرار داده است.
براساس گزارش المسیره، وی گفت که حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگندههای «F-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاههای خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمدهاند و حملات موشکی نیز از نجران و جیزان صورت گرفته است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش به ۹۱۷ حمله رسیده است.