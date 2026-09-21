کد خبر: 1380779
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
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حمله سایبری به دانشگاه مونیخ

8 یک حمله سایبری به دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های آلمان، نگرانی‌هایی را درباره احتمال افشای اطلاعات شخصی و مالی دانشجویان ایجاد کرده است. مسئولان دانشگاه اعلام کرده‌اند یک مهاجم ناشناس به سامانه‌ای دسترسی پیدا کرده که اطلاعات مربوط به ثبت‌نام دانشجویان در آن نگهداری می‌شده است.

جوان آنلاین: به نقل از The Record، دانشگاه که با نام LMU Munich شناخته می‌شود و بیش از ۵۲ هزار دانشجو دارد، چند روز پیش متوجه این نفوذ شد. هرچند هنوز مشخص نیست مهاجم چه زمانی وارد سامانه شده و چه مدت به اطلاعات دسترسی داشته، دانشگاه اعلام کرده در شرایط فعلی باید فرض را بر این گذاشت که داده‌ها واقعا از سامانه خارج شده‌اند.

به گزارش ایسنا، اطلاعاتی که احتمالا در معرض دسترسی قرار گرفته‌اند، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند؛ از نام، تاریخ تولد و اطلاعات هویتی دانشجویان گرفته تا اطلاعات تماس، ایمیل دانشگاهی، شماره حساب بانکی و جزئیات مربوط به رشته و سوابق تحصیلی.

نگرانی مهم‌تر این است که احتمالا شماره‌های بیمه درمانی و شناسه‌های مربوط به برنامه کمک‌هزینه مالی دانشجویان در آلمان نیز در میان داده‌های در معرض خطر قرار دارند. در برخی موارد، حتی اطلاعات مرتبط با دلایل درخواست مرخصی تحصیلی نیز ممکن است در این حمله افشا شده باشد.

LMU پس از شناسایی حمله، سرور آسیب‌دیده را از شبکه خارج و کارشناسان خارجی امنیت سایبری را وارد روند تحقیقات کرد. پلیس و نهاد‌های مسئول نیز در بررسی این حادثه مشارکت دارند. دانشگاه برای جلوگیری از گسترش احتمالی حمله، چند سامانه دیگر را که مستقیما تحت تأثیر قرار نگرفته بودند نیز به‌طور موقت خاموش کرد. این اقدام باعث شد برخی خدمات داخلی دانشگاه برای مدتی از دسترس خارج شوند.

فرایند آموزش و برگزاری کلاس‌ها متوقف نشده، اما ثبت‌نام دانشجویان برای مدتی کوتاه به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال، برخی دانشجویان از مشکلات عملی ناشی از این حمله خبر داده‌اند؛ از جمله اختلال در ثبت‌نام دوره‌ها و دسترسی به نمرات. دانشگاه همچنین از کارشناسان خواسته دارک‌وب و پلتفرم‌های مرتبط را زیر نظر بگیرند تا در صورت انتشار یا فروش احتمالی اطلاعات سرقت‌شده، موضوع سریعا شناسایی شود.

برچسب ها: حمله سایبری ، دانشگاه مونیخ ، آلمان
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