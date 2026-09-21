جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت ار خارجه در پیامی در فضای مجازی در واکنش به عدم صدور روادید برای خبرنگاران ایرانی جهت همراهی با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت:
وقتی هیئت حاکمهای حتی مانع از دسترسی رسانههای خود آمریکا به اطلاعات میشود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی از جمله تیم رسانهای رئیسجمهور ایران -که نمیخواهد صدایشان شنیده شود- میبندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.
کشوری که روزگاری ادعای برانداختن «پرده آهنین» را مایه فخر فروشی میکرد اکنون خود گرفتار پردهای آهنین در درون خود شده است.