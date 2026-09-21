کد خبر: 1380776
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

ایران و پاکستان می‌توانند نیاز‌های خود را با اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای تأمین کنند

4 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران و پاکستان برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، بر تقویت روابط تهران و اسلام آباد در حوزه‌های تجارت انرژی، گردشگری، سرمایه گذاری و تعاملات فرهنگی و علمی تأکید کرد و گفت: با توسعه سرمایه گذاری‌های مشترک و تسهیل همکاری‌های اقتصادی می‌توان روابط دو کشور را بیش از پیش تعمیق کرد.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان عصر امروز دوشنبه در دیدار با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات تهران و اسلام‌آباد، بر ضرورت تقویت و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و ارتباطات فرهنگی و علمی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به افزایش چشمگیر سطح روابط میان دو کشور اظهار داشت: خوشحالیم که به‌صورت مستمر روند همکاری‌های دوجانبه را پیگیری می‌کنید و امیدواریم این تعاملات در تمامی زمینه‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.

پزشکیان همچنین با اشاره به روند رو به گسترش تعاملات میان کشور‌های اسلامی، تصریح کرد: بر این باوریم که اقدامات و فشار‌های آمریکا، زمینه‌ساز افزایش همگرایی و تعامل مستمر میان کشور‌های اسلامی شده است و دیدار‌ها و رایزنی‌های متعدد میان هیئت‌های ایرانی و پاکستانی، نمونه‌ای روشن از این روند به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش ارتباطات میان بخش‌های مختلف دو کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، گسترش ارتباطات و تسهیل همکاری‌های اقتصادی، شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط ایران و پاکستان باشیم.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: ایران و پاکستان از کشور‌های قدرتمند منطقه هستند و از ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع غنی برخوردارند. اگر این ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و دست به دست هم دهیم، می‌توانیم بسیاری از نیاز‌های خود را با اتکا به توانمندی‌های داخلی و منطقه‌ای تأمین کنیم.

در این دیدار، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر اهمیت ارتقای سطح مناسبات دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به روند توسعه روابط تهران و اسلام‌آباد اظهار داشت: معتقدیم که روابط ایران و پاکستان هیچ‌گاه در چنین سطح بالایی که امروز شاهد آن هستیم، قرار نداشته است.

وزیر کشور پاکستان افزود: مصمم هستیم روابط و همکاری‌های دو کشور را در تمامی زمینه‌ها، از جمله تجاری، اقتصادی، گردشگری، سیاسی، فرهنگی و علمی، بیش از پیش توسعه و ارتقا دهیم.

نقوی همچنین در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌ها و تعاملات ایران و پاکستان در بخش‌های مختلف ارائه کرد و بر آمادگی دولت پاکستان برای تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، پاکستان
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