نیرو‌های الحشد الشعبی عراق در غرب این کشور با تروریست‌های داعشی درگیر شده و مانع نفوذ آنها به شهر رمادی شدند.

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی در استان الانبار در غرب عراق امروز (دوشنبه) از خنثی شدن تلاش یک گروه تروریستی برای نفوذ با استفاده از شناور به مناطق شمالی شهر رمادی با هدف حمله به نیرو‌های امنیتی و نیرو‌های الحشد الشعبی خبر داد.

به گزارش ایسنا، این منبع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: نیرو‌های الحشد الشعبی پس از شناسایی یک گروه تروریستی که با استفاده از یک شناور قصد نفوذ به مناطق شمالی شهر رمادی و انجام عملیات تروریستی داشت، با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به سمت دریاچه الثرثار تیراندازی کردند.

این منبع افزود: نیرو‌های الحشد الشعبی موفق شدند قایق را که در داخل آن سلاح و مواد منفجره وجود داشت، توقیف کنند.

به گفته این منبع تمامی عناصر این گروه تروریستی به مقصدی نامعلوم گریختند.

این منبع در ادامه گفت: نیرو‌های الحشد الشعبی برای خنثی کردن هرگونه حمله تروریستی احتمالی، شناور‌های مجهز به سلاح‌های پیشرفته را به کار گرفته‌اند.