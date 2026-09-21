زلنسکی «برای کاهش تنش با روسیه» شرط گذاشت

رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: زیرساخت‌های حیاتی و صادرات مواد غذایی اوکراین نباید دیگر هدف حملات روسیه باشند؛ این امر به اقدامات متقابل ما برای کاهش تنش منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: بی شک، جنگ روسیه علیه اوکراین و علیه عقل سلیم باید پایان یابد. هر هفته جدید از این جنگ، چه رسد به هر سال جدید، مشکلات بیشتری را به همراه می‌آورد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد: کی یف از همان دقیقه اول به دنبال صلح بوده است. ما تا کنون ده‌ها پیشنهاد دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ با حفظ کرامت، تضمین امنیت و جلوگیری از تهاجم‌های جدید روسیه ارائه کرده‌ایم. هم اکنون گفت‌و‌گو‌هایی با رئیس‌جمهور ترامپ و آمریکا در جریان است. همچنین ایده‌هایی برای نزدیک‌تر شدن به صلح، که با گام‌های قاطع برای کاهش تنش آغاز می‌شوند، روی میز است.

ولودیمیر زلنسکی افزود: بخش انرژی، زیرساخت‌های حیاتی و صادرات مواد غذایی اوکراین نباید دیگر هدف حملات روسیه باشند؛ این امر به اقدامات متقابل ما برای کاهش تنش منجر خواهد شد. دستیابی به راه‌حل‌ها ممکن است. ما آماده‌ایم تا در این زمینه کار کنیم و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با شرکای خود در این باره گفت‌و‌گو خواهیم کرد.