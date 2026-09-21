کد خبر: 1380770
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴
سیاست » اخبار کلی

مرز‌های ایران و پاکستان شبانه روزی می‌شود

2 وزیر کشور با تأکید بر اینکه روابط ایران و پاکستان راهبردی و عمیق است، گفت: در پی توافقات دوجانبه، مرز‌های موجود دو کشور شبانه‌روزی و مرز جدیدی نیز در کوهک بازگشایی می‌شود.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی در حاشیه دیدار با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان افزود: هدف اصلی این دیدار، پیگیری توافقاتی است که در سفر قبلی به کشور دوست و برادر پاکستان انجام شده بود. وی با بیان اینکه روابط دو کشور ایران و پاکستان در دو سال اخیر راهبردی و عمیق بوده است، گفت: مسئولان دو کشور برای توسعه همکاری در همه جوانب اهتمام زیادی دارند و ما نمی‌توانیم بگوییم با پاکستان صرفاً در یک موضوع خاص ارتباط داریم؛ بلکه ارتباط ایران و پاکستان بسیار گسترده است و در همه بخش‌ها روابط بسیار خوبی وجود دارد.

به گزارش مهر، وزیر کشور ادامه داد: توافقات بسیار خوبی که در پاکستان داشتیم، بخشی از آنها عملی شده است، ارتقای مبادلات تجاری از سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار، هدف کوتاه‌مدت و میان‌مدت ما است که ان‌شاءالله به آن خواهیم رسید. دکتر مومنی تصریح کرد: در جریان این میزبانی و این دیدار نیز پیگیر بقیه توافقات خواهیم بود. ایران و پاکستان، دو کشور بزرگ و تأثیرگذار در منطقه هستند؛ بنابراین درباره تحولات منطقه نیز در این سفر بحث و تبادل نظر می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اجلاس وزرای کشور اکو گفت: سال گذشته پس از جنگ ۱۲ روزه، اجلاس وزرای کشور اکو در تهران برگزار شد و در آنجا رأی‌گیری شد که اجلاس بعدی در پاکستان برگزار شود؛ بر همین اساس، ماه آینده اجلاس وزرای کشور عضو اکو در پاکستان برگزار می‌شود که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت خواهم کرد.

مومنی اظهار داشت: در آن سفر، غیر از موضوعات اجلاس، در نشست‌ها و جلساتی که داریم، موضوعات مربوط به روابط دوجانبه نیز حتماً پیگیری و بررسی خواهد شد. وزیر کشور ضمن قدردانی از تعامل نزدیک فیلدمارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان افزود: کار‌ها به خوبی پیش می‌رود و ما هیچ مانعی در هدف‌گذاری میان‌مدت برای رسیدن به مبادلات ۱۰ میلیارد دلار نداریم و هر موضوعی هم که وجود داشته باشد، بلافاصله حل‌وفصل می‌شود.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مرز‌ها گفت: در حال حاضر دو مرز فعالند که شبانه روزی خواهد شد و ان‌شاءالله بتوانیم با تردد روزانه حداقل ۲۰۰۰ کامیون در زمان‌بندی مشخص به حجم ۱۰ میلیارد دلار تجارت دست یابیم. در صورتیکه زیرساخت‌ها آماده شود، مرز دیگری نیز در کوهک اضافه و بازگشایی می‌شود.

وی با اشاره به هماهنگ‌سازی زیرساخت ریلی در کشور گفت: بنا داریم دیگر قطار‌ها در مرز تخلیه نشوند تا دوباره بر روی کامیون‌ها بارگیری شود. وی ادامه داد: بنده و همتایم هر هفته سه تا چهار بار در تماس‌های تلفنی نیز پیگیر مسائل و رفع موانع در سریع‌ترین زمان هستیم.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز گفت: از حضور در ایران بسیار خوشحالم و گویی در وزارتخانه خود حاضر شده‌ام و از بابت میزبانی آقای مومنی سپاسگزارم. وی با بیان اینکه در رابطه با همکاری‌های دوجانبه، گفت‌و‌گو‌هایی در اسلام اباد داشتیم، افزود:امروز نیز در تهران به پیگیری امور از جمله همکاری‌های مرزی پرداختیم.

وزیر کشور پاکستان تصریح کرد: همچنین درخصوص تلاش‌های نخست وزیر و فیلدمارشال در زمینه فرآیند صلح و پیشبرد آن نیز صحبت کردیم. وی با اشاره به نگاه مثبت دو کشور در توسعه روابط، ابراز امیدواری کرد با حضور اسکندر مومنی در پاکستان پیش از اجلاس وزرای کشور عضو اکو، موضوعات دوجانبه در اسلام آباد پیگیری شود.

برچسب ها: وزیر کشور ، ایران ، پاکستان
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