۳ میلیون فلسطینی واجد شرایط رای در انتخابات پارلمانی آتی

جوان آنلاین: کمیته مرکزی انتخابات فلسطین اعلام کرد که حدود ۳ میلیون شهروند فلسطینی واجد شرایط رای دادن در انتخابات پارلمانی فلسطین هستند که قرار است در ۲۸ نوامبر سال جاری برگزار شود.

به گزارش ایسنا، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی این کمیته، ۲.۹۷ میلیون شهروند مرد و زن از جمله ۱.۲۴ میلیون نفر در نوار غزه و ۱.۵۹ میلیون نفر در کرانه باختری علاوه بر حدود ۱۴۰ هزار نفر در شهر قدس اشغالی واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش آناتولی، حدود ۱.۵۷ میلیون نفر زیر ۳۸ سال هستند که معادل ۵۳ درصد واجدان شرایط است.

این انتخابات از آن لحاظ اهمیت دارد که حدود دو دهه از آخرین انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ می‌گذرد.

مرحله نامزد شدن برای انتخابات از ۲۶ سپتامبر آغاز می‌شود و تا ۷ اکتبر ادامه دارد و تبلیغات انتخابات نیز از ۶ نوامبر آغاز خواهد شد.

قرار بود در سال ۲۰۲۱ انتخابات برگزار شود که در پی تصمیم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بهانه عدم موافقت رژیم صهیونیستی با مشارکت فلسطینیان ساکن قدس شرقی، به تعویق افتاد.

این انتخابات، سومین دور از انتخابات پارلمانی پس از انتخابات سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ است.

پارلمان آینده فلسطین ۱۳۲ کرسی دارد که نامزد‌ها بر سر آن رقابت خواهند کرد.