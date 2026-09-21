واشنگتن خود را از غل و زنجیر اسرائیل رها کند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارشی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت: «وقت آن رسیده که واشنگتن خود را غل و زنجیر لابی اسرائیل رها کند.»

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر دوشنبه ۳۰ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار بخشی از یک یادداشت در روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم نوشت: «لابی اسرائیل دیگر ابایی ندارد از اینکه نقش و نفوذ خود را در سیاست آمریکا در قبال ایران آشکار کند. در نشریه متعلق به میریام ادلسون، که بلندگوی این لابی است، صراحتاً گفته شده سیاست آمریکا باید به‌گونه‌ای باشد که در قبال هرگونه بی‌احترامی یا تعرض به اسرائیل، آمریکا نیز هزینه‌ای بپردازد!»

عراقچی تاکید کرد: «وقت آن رسیده که واشنگتن خود را از این غل و زنجیر رها کند.»

مارک دوبوویتز، مدیر اندیشکده ضد ایرانی بنیاد دفاعی از دموکراسی‌ها اخیرا در روزنامه اسرائیل هیوم مدعی شده است: «مهم‌تر از همه، اسرائیل و ایالات متحده باید همگرایی (یکپارچگی) نظامی، فناورانه، اطلاعاتی و اقتصادی خود را تا بدان حد تعمیق بخشند که وارد آوردن هرگونه آسیب مالی به اسرائیل، برای واشنگتن نیز هزینه گزافی به همراه داشته باشد.»