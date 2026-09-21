اقدامات آمریکا و اسرائیل مصداق جنایت علیه بشریت است

جوان آنلاین: علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو، در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر اظهار داشت: ایران در طول یک سال گذشته تحت شدیدترین تجاوزات آمریکا و اسرائیل قرار داشته که پیامدهای آن از جنگ مستقیم تا فشارهای اقتصادی، امنیت و ثبات ملی ما را هدف گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان با هدف قرار دادن مدارس، نیروگاهها و ترور مقامات، به دنبال نابودی زیرساختهای تمدنی ایران بودهاند؛ این اقدامات از نظر حقوق بینالملل، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
بحرینی تصریح کرد: ناآرامیهای ژانویه (اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴) در ایران که با دخالت خارجی و قاچاق سلاح توسط مقامات آمریکایی به خشونت کشیده شد، بخشی از سناریوی کلان آنها برای بیثباتسازی کشور بوده است.