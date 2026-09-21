در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دینی و مسئولان در پیام‌هایی جداگانه به خانواده آن مرحوم تسلیت گفتند.

جوان آنلاین: بامداد دوشنبه ۳۰ شهریور دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی در اطلاعیه‌ای درگذشت این مرجع تقلید شیعیان را اعلام کرد و روابط عمومی حرم حضرت معصومه (س) نیز از برگزاری مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم در روز چهارشنبه اول مهر در قم خبر داد.

آیت‌الله سیستانی: آیت‌الله شبیری زنجانی از مصادیق برجسته عالم ربانی بود

در پی اعلام این خبر، آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی مرجع دینی در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را ضایعه‌ای دردناک و خسارتی عظیم دانست و افزود: آن عالم جلیل‌القدر ـ که تمام عمر پربرکت خویش را در راه تحقیق و تعلیم سپری کرد ـ از بزرگان علم و از ارکان حوزه علمیه پربرکت قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی» بوده است. آثار ارزشمند علمی و دیگر خدمات دینی ایشان، میراثی گران‌بها خواهد بود و سیره و روش عملی آن همواره الگویی جاودان برای اهل علم باقی خواهد ماند.

در ادامه پیام آمده است: خداوند متعال مقام والای ایشان را بلند گرداند و آن را با نیاکان پاک و مطهرش محشور بفرماید. اینجانب با نهایت تأسف و تأثر، این مصیبت بزرگ را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصر، ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، خانواده محترم آن فقید سعید، به خصوص فرزندان گرامی و بزرگوار آن، و تمام مؤمنان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

محقق داماد: حوزه علمیه قم فقیهی کم‌نظیر را از دست داد

آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد در پیامی نوشت:

«با کمال تاسف و تالم رحلت اسفناک مرجع عالیقدر شیعه آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی طاب ثراه را به پیروان مکتب تشیع و کلیه ارباب فضیلت و تقوی و بیت معظم له بخصوص فرزندان فقیه و دانشمند و اخوی ایشان و سایر سوگواران تسلیت عرض میکنم. ایشان نمونه‌ای شایسته از تربیت شدگان دوره درخشان حوزه منوره قم بودند که به یاران سلف خویش پیوستند.

جهان تشیع و حوزه علمیه قم فقیهی کم‌نظیر را از دست داد که به موجب حدیث شریف جبران‌ناپذیر است. از خداوند بزرگ برای روح آن بزرگوار تعالی و رضوان واسعه حق متعال و برای بازماندگان داغدار صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.»

آملی لاریجانی: ساده‌زیستی و بی‌ادعایی آیت‌الله شبیری زنجانی زبانزد بود

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی نوشت:

«خبر ارتحال فقیه عظیم الشان، مرجع عالیقدر جهان تشیّع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدّس الله سرّه الشریف)، قلوب اهل علم و معرفت را متاثر و حوزه‌های علمیه را در سوگ نشاند. این مصیبت جانگداز را به پیشگاه مقدس صاحب‌الامر حضرت بقیةالله الاعظم (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

ایشان مقامات فقهی و علمی را با زهد و تقوی و اخلاق الهی همراه ساخته بود و عمر با برکت خویش را مصروف مجاهدات علمی در راستای اعتلای فقه جعفری و تبیین معارف اهل بیت عصمت و طهارت نمود.

آثار گران‌سنگ علمی و شاگردان فرهیخته‌ای که در مکتب او پرورش یافتند، میراثی جاودان از این فقیه نستوه بر جای گذاشته است. تواضع و ساده‌زیستی و بی‌آلایشی و بی‌ادعایی ایشان زبانزد بود.

خداوند متعال روح مطهرش را با اولیای خویش محشور فرماید. برای بازماندگان محترم از بیت شریف ایشان بالأخص آقازادگان مکرم و نیز همه شاگردان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل از محضر خداوند متعال مسئلت دارم.»

اسماعیلی: فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی خسارتی بسیار سنگین است

محسن اسماعیلی معاون امور پارلمانی و راهبردی رئیس‌جمهوری نیز در پیامی نوشت:

«خبر ارتحال ملکوتی فقیه عارف حضرت آیه الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی اعلی الله مقامه موجب تاسف و اندوه بسیار شد.

بی‌شک فقدان آن وجود نازنین و پر برکت که نماد حلم و علم و عقلانیت و آزادگی بود، خسارتی بسیار سنگین است که جز با لطف و فضل پروردگار جبران نخواهد شد.

این مصیبت عظیم را به همه شیفتگان دانش و فضیلت و به خاندان معظم آن مرجع بزرگ و بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم و برای آن سفر کرده همجواری با اولیای عظیم الشان را از خدای مهربان مسالت دارم؛ بمنه و کرمه.»

سیدحسن خمینی: آیت‌الله شبیری زنجانی در ذکاوت فقهی کم‌نظیر و مثال‌زدنی بود

در پیام آیت‌الله سیدحسن خمینی آمده است:

«رحلت استاد معظّم فقیه عظیم الشّأن حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رحمه الله علیه) ضایعه‌ای عظیم و خسارتی بزرگ برای حوزه‌های علمیه است. کسانی که موفق به درک محضر ایشان شده‌اند، شاهدند که آن بزرگوار در دقت نظر و وسعت اطلاعات و ذکاوت فقهی کم‌نظیر و مثال‌زدنی بود.

سابقه ارتباط ایشان با امام راحل به رفاقت خاص والد ماجد ایشان مرحوم آیت‌الله حاج سیداحمد زنجانی طاب ثراه از روزگار طلبگی با حضرت امام (س) بازمی‌گردد و این ارتباط عمیق همچنان تا سال‌های پس از انقلاب ادامه داشت.

بی‌تردید آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی از بزرگترین ثمرات حوزه علمیه قم و از اساتید سترگ و تأثیرگذار در این کانون علم و اجتهاد بوده است. برای من که سال‌ها توفیق درک محضر ایشان را داشتم، همانند سایر شاگردان ایشان، این ضایعه مصیبتی مضاعف است. خدای متعال این فقیه جلیل القدر را با اولیاء صالحین خود محشور دارد.

اینجانب این مصیبت را خدمت امام زمان (عج)، حوزه‌های علمیه، مقلدین ایشان و خدمت بیت مکرم و معظمشان و به‌خصوص آقازادگان بزرگوار و برادر گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم و علوّ درجات ایشان را مسئلت دارم.»

وزیر کشور: آیت‌الله شبیری زنجانی منشأ خدمات علمی و معنوی برای اسلام شد

متن پیام تسلیت اسکندر مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:

«خبر ارتحال ملکوتی مرجع عالی‌قدر تشیع، فقیه پرهیزکار حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله تعالی علیه) موجب تألم و تأثر خاطر عمیق شد.

آن عالم متقی و ارجمند، سالیان متمادی از عمر با برکت خویش را صرف تعمیق فقه اهل‌بیت و تربیت نخبگان و فضلای حوزه‌های علمیه کرد و منشأ خدمات علمی و معنوی ماندگاری برای عالم اسلام شد.

اینجانب فقدان آن عالم ربانی را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، مقلدان و به‌ویژه بیت شریف آن فقیه فقید تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه حضرت حق برای آن مجاهد عرصه علم و تقوا، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بیت مکرم و ارادتمندان ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.»

روحانی: دیدار آیت‌الله شبیری زنجانی همیشه برای ما درس‌آموز و آرامش‌بخش بود

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری پیشین هم در پیامی نوشت:

«درگذشت مرجع عالیقدر و فقیه پارسا و زمان‌آگاه جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، به راستی برای جامعه ما در شرایط کنونی، کاستی جبران‌ناپذیری است. این دانشمند ربّانی که عمر پربار و برکت خویش را در خدمت به مردم و نشر تعالیم الهی پیامبر و خاندان پاکش گذراند، علاوه بر آن که در علوم فقه و اصول و رجال در قرن اخیر سرآمد بود و با روش علمی ویژه و دقت نظر خاص خود، هزاران عالم و معلم را در مجالس درس خود پرورش داد، برای همه آنها که او را می‌شناختند الگوی برجسته اخلاق و تواضع و آموزگار بزرگ اعتدال و خیراندیشی بود. دیدار ایشان که همواره به حکمت و انصاف و مدارا توصیه می‌کردند، همیشه برای ما درس‌آموز و آرامش‌بخش بود.

اینجانب با تأسفی عمیق، این ضایعه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) و مردم شریف ایران و جهان اسلام، و رهبری معظم و مراجع عالیقدر و علماء و فضلاء حوزه‌های علمیه و به ویژه فرزندان فاضل و بیت شریف آن بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم و برای آن روح وارسته و آزاده، آرامش و کرامت در جوار اولیاء خدا و برای بازماندگان عزادار، صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

امیدوارم خدای رحمان به آبروی این ارواح مطهر که در این روز‌های سخت از میان ما رفته‌اند، عنایت خاص خود را نصیب این ملت نجیب فرماید و عزت و کرامت را برای مسلمانان مقدر فرماید.»

موسی‌پور: فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه است

حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی در پیامی نوشت:

«ارتحال عالم ربانی، رجالی کم نظیر، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس‌الله نفسه‌الزکیه)، ضایعه‌ای سنگین و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) است، عالمی که قریب به یک قرن از عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس، تربیت شاگردان و صیانت از میراث علمی و معرفتی تشیع سپری کرد و با برخورداری از دقت کم‌نظیر در فقاهت و ژرفای ممتاز در علوم حدیث، رجال و تراجم، جایگاهی ماندگار در تاریخ معاصر حوزه علمیه قم و فرهنگ اجتهادی شیعه از خود به یادگار نهاد.

آن فقید سعید، از برجسته‌ترین دانش‌آموختگان مکتب فقاهت معاصر و از معدود عالمانی بود که دقت اجتهادی، حافظه تاریخی، تتبع گسترده و احاطه کم‌نظیر بر رجال و اسناد را در منظومه‌ای منسجم از دانش و فضیلت گرد آورده بود، چنان‌که آثار تحقیقی و تصحیح‌های عالمانه ایشان و میراث گران‌سنگ علمی برجای‌مانده از آن بزرگوار، بخشی ارزشمند از حافظه علمی حوزه‌های شیعه را تشکیل می‌دهد و نام او را در شمار چهره‌های اثرگذار در احیای میراث حدیثی و رجالی و تعمیق مبانی فقاهت ماندگار خواهد ساخت.

آیت‌الله شبیری زنجانی در کنار مرتبه بلند علمی و مقام مرجعیت، از آن عالمانی بود که علم در سلوک و شخصیتش از صورت دانشِ انباشته فراتر رفته و به حکمت، وقار، تواضع و معنویت پیوند خورده بود؛ میراثی که ارزش آن تنها در کتاب‌ها و تقریرات و آثار علمی باقی‌مانده از ایشان خلاصه نمی‌شود، بلکه در نسلی از شاگردان و اهل علمی که از محضر آن فقیه فرزانه بهره برده‌اند و در سنت علمی حوزه، راه او را ادامه خواهند داد، استمرار خواهد یافت.

اینجانب این فقدان جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه بیت مکرم و خاندان محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.»

منتظری: آیت‌الله شبیری زنجانی از ارکان علمی حوزه‌های علمیه بود

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور هم با صدور پیام تسلیتی نوشت:

«ارتحال مرجع عالیقدر تقلید، حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه)، موجب تألم و تأثر بسیار شد.

آن عالم ربانی و فقیه وارسته از ارکان علمی حوزه‌های علمیه و از چهره‌های ممتاز و اثر گذار جهان اسلام و عالم تشیع بود و عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل بیت (علیهم السلام) تربیت شاگردان و خدمت به مکتب نورانی تشیع سپری کرد.

اینجانب فقدان این عالم جلیل القدر را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید علما و فضلای حوزه‌های علمیه و عموم مومنان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه برجسته علو درجات وحشر با اولیای الهی و برای بیت معزز ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

مخبر: آیت‌الله شبیری زنجانی از چهره‌های برجسته علمی و فقاهتی حوزه‌های علمیه بود

در پیام تسلیت محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری نیز آمده است:

«درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نائب بر حق ایشان مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و معزز ایشان و عموم ارادتمندان آن عالم جلیل‌القدر تسلیت عرض می‌کنم.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی از چهره‌های برجسته علمی و فقاهتی حوزه‌های علمیه بودند که سال‌های طولانی از عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت سپری کردند و آثار علمی و خدمات ارزشمند ایشان، یادگاری ماندگار برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع خواهد بود.

ضمن گرامی‌داشت یاد و مقام علمی و معنوی این عالم وارسته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و علو درجات و برای بیت مکرم و تمامی بازماندگان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسألت دارم.»

بیت آیت‌الله صانعی: احاطه علمی و اهتمام به تربیت شاگردان، جلوه‌های فراموش‌ناشدنی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی است

بیت مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی هم در پیامی نوشت:

«رحلت عالم ربانی و فقیه صمدانی، مرجع روشن ضمیر مرحوم مغفور آیة الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رحمة الله علیه) موجب تأسف و تأثر همه علاقه‌مندان به مرجعیت و فضایل انسانی گردید.

فقیه متبحری که همراه سعی و تلاش علمی وافر، سلوک اسلاف خویش را در تخلّق به اخلاق حسنه و تهذیب نفس وجهه همت خویش قرار داده بود. صفای باطن و آرامش روح، فروتنی و تواضع در کنار احاطه علمی به علوم اسلامی و اهتمام به تربیت شاگردان، جلوه‌های فراموش ناشدنی از شخصیت بی‌بدیل آن مرجع عظیم الشأن خواهد بود.

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیة الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حوزه‌های علمیه، بیت معزّی معظم‌له، بالخصوص آقازادگان محترم، مقلدان و کلیه وابستگان سببی و نسبی، از خداوند رحمان برای آن مرجع متقی، رحمت و غفران الهی و حشر با اجداد طاهرینش (صلوات الله علیهم اجمعین) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل را خواستارم.»

مجمع روحانیون مبارز: آیت‌الله شبیری زنجانی بدون پرخاش و اهانت از مواضع تشیع دفاع می‌کرد

در پیام تسلیت مجمع روحانیون مبارز هم آمده است:

«ارتحال عالم خبیر و محقق بصیر، مرجع عالیقدر شیعه و تکیه‌گاه پژوهندگان و جستجوگران حقایق دینی آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی "قدس سره" ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جوامع علمی، دینی، شیعی و جهان اسلام است.

آن عالم روشن‌ضمیر که سراسر عمر پربرکت خود را در راه کشف حقایق فقهی و رجالی و تبیین اصول اساسی دین و ایمان و اخلاق و پرورش صد‌ها شاگرد مبرز در حوزه علمیه قم سپری کرد خود اسوه‌ای ماندگار برای همه کسانی است که در پی دست یافتن بر اندیشه‌های اصیل دینی فارغ از آمیختگی با احساسات و تعصب‌های نابجا می‌باشند.

او اندیشمندی برجسته بود که بدون پرخاش و اهانت با آرامش و منطق از مواضع فقهی و مذهبی تشیع در دوران‌های مختلف دفاع می‌کرد و آنچه را که با تحقیق به استواری و صدق آن رسیده بود در اختیار علاقمندان قرار می‌داد.

مجمع روحانیون مبارز مصیبت فقدان این مرجع بزرگ و وارسته را به فرزندان فاضل، اخوی مکرم و خاندان بزرگ شبیری، شاگردان، مقلدان و آشنایان ایشان و حوزه‌های علمیه و مردم بزرگوار ایران تسلیت می‌گوید و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند منان مسألت دارد.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه: آیت‌الله شبیری زنجانی در توانمندی‌های اجتهادی و دقت فقهی، کم‌نظیر بود

در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است:

«ارتحال مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) موجب تألم و تأثر گردید.

آن فقیه پارسا در منزلت‌های علمی و اخلاقی و صفات و کمالات نفسانی در اوج قلّه بود و کُرسی درس او از جمله کرسی‌های پر محتوا و پرجاذبه برای طلاب علوم اسلامی به شمار می‌رفت.

فضلای بیشماری از جامعیت‌های علمی و اخلاقی آن مرجع معظم بهره‌مند بودند و تا نسل‌ها، تشنگان علم و فقه از چشمه‌سار فیوضات او سیراب خواهند شد.

آن استاد متواضع، زاهد و ساده زیست در توانمندی‌های اجتهادی و اشراف گسترده بر فقه و اقوال فقها و قوت و دقت فقهی، کم نظیر بود و در علم رجال از ممتاز‌ترین و شاخص‌ترین علمای معاصر به شمار می‌رفت.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این مصیبت عظمی را به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران به ویژه مردم شریف قم که سال‌ها در حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) از معنویت نماز جماعت ایشان بهره‌مند بودند و همچنین به بیت مکرم و آقازادگان دانشمند و معظم آن عالم پرهیزکار تسلیت می‌گوید و برای آن عالم ربّانی علو درجات و برای بازماندگان، وابستگان، ارادتمندان و مقلدان ایشان صبر و اجر مسئلت دارد.»

جبهه پایداری: زندگی پرافتخار آیت‌الله شبیری زنجانی مشحون از ژرف‌اندیشی و مجاهدت علمی بود

در پیام تسلیت جبهه پایداری آمده است:

«ضایعه ارتحال عالم جلیل‌القدر مرجع عالی‌قدر جهان تشیّع، آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدس الله سره الشریف)، موجب تالّم و تأسف عمیق گردید.

عمر بابرکت و زندگی پرافتخار آن مرجع عالیقدر، مشحون از ژرف‌اندیشی و مجاهدت علمی مستمر و تلاش مخلصانه در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل و نشر معارف اسلام و پاسداشت از کیان تشیّع و خیرخواهی و دلسوزی برای مردم بود.

آثار علمی منتشر شده از ایشان در فقه و رجال و اصول هر کدام در موضوع خود کم‌نظیر و الگویی برای مطالعات دینی است و مسلما باقیات صالحاتی است که مرجع پژوهشگران علوم دینی خواهد بود.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی این ضایعه جانگداز را به پیشگاه مقدس صاحب الأمر حضرت بقیة الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و حوزه‌های مبارکه علمیه و شاگردان و مردم شریف ایران و علاقه‌مندان مرجعیت در همه نقاط جهان و بیت شریف ایشان تسلیت عرض می‌کند.»

حزب اعتماد ملی: آیت‌الله شبیری زنجانی شاگردان بزرگی به جهان تشیع تقدیم کرد

در پیام تسلیت حزب اعتماد ملی آمده است:

«روح بلند و پرفتوح فقیه عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی به ملکوت اعلی پیوست.

عالمی وارسته و خوددار و مرجع تقلیدی مبرز و نیکوصفت که عمر خویش را وقف توسعه و ترویج اخلاق در حوزه علمیه کرد. مرحوم آیت‌الله شبیری به‌عنوان فرزند حوزه علمیه قم و نجف بسان اسلاف خویش به بن‌مایه‌های معرفتی اسلام ناب محمدی توجهی ویژه داشت و به عنوان استاد مسلم اخلاق، شاگردان بزرگی را به جهان تشیع تقدیم نمود.

حزب اعتماد ملی این ضایعه عظیم را به بیت مکرم ایشان، مقلدان و ملت مسلمان ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن فقیه عالیقدر علو درجات و برای بازماندگان و مقلدان طلب صبر و بردباری دارد.»

طائب: مجاهدت‌های علمی آیت‌الله شبیری زنجانی، الگویی بی‌بدیل از استقامت در راه تعلیم و تعلم بود

در پیام تسلیت رئیس سازمان بسیج مستضعفین آمده است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، عموم جامعه و متدینین، جامعه علمی و دینی را در سوگ فرو برد؛ بی‌تردید ارتحال این عالمِ فاضل، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌ی علمیه و ملت شریف ایران خواهد بود.

ایشان عمر بابرکت خویش را به تقوا و نیکوکاری سپری کردند و کارنامه زندگی‌شان گواهی بر عمری سرشار از خدمت به دین است؛ مجاهدت‌های علمی این فقیه جلیل‌القدر در مسیر تبیین فقه اهل‌بیت (ع)، الگویی بی‌بدیل از استقامت در راه تعلیم و تعلم بود که جایگاه علمی‌شان را در میان علما، ممتاز و برجسته می‌ساخت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) و خانواده مکرم و همچنین به مراجع عظام، علمای اعلام، فضلاء، طلاب، مقلدانِ ایشان و عموم ملت ایران، تسلّا و صبر آنان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم و از درگاه الهی، علوّ درجات و مغفرت و رحمت واسعه را برای روح مطهر این عالم ربانی مسألت می‌کنم.

دادستان کل کشور: تقوای کم‌نظیر، زهد و مناعت طبع آیت‌الله شبیری زنجانی الگویی درخشان برای پویندگان طریق علم و معرفت خواهد بود

در پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور آمده است:

خبر ارتحال ملکوتی فقیه عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج آقا سید موسی شبیری زنجانی (قدّس‌الله نفسه الزکیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق گردید.

آن مرجع متقی و پارسا، عمر شریف و با برکت خویش را در مسیر پاسداری از حریم مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، ترویج معارف اسلامی و تربیت نسلی از اندیشمندان و فضلای حوزوی سپری نمودند. تقوای کم‌نظیر، جامعیت علمی، زهد و مناعت طبع آن فقیه وارسته، همواره الگویی درخشان برای پویندگان طریق علم و معرفت

خواهد بود.

این ضایعه و فقدان جبران‌ناپذیر را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه سراسر جهان اسلام، بیت مکرم، شاگردان و عموم ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه ایزد منان برای روح مطهر آن مرجع عظیم‌الشأن، علوّ درجات، هم‌نشینی با اجداد طاهرینش و مغفرت واسعه الهی و برای بیت معظم و بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.



رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی: آیت‌الله شبیری زنجانی سرمایه اصلی خویش در صدق گفتار و استقلال فکری می‌جست

در پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز آمده است:

عروج ملکوتی فقیه فرزانه، عالم ربانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، رضوان‌الله تعالی علیه، ثلمه‌ای سنگین و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت، مردم شریف ایران و عموم پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است.

آن بزرگمرد، که عمر شریف خویش را در راه تفقه در دین، پاسداری از میراث علمی اهل‌بیت علیهم‌السلام، تربیت نسل‌های دانشمند از عالمان، فرهیختگان و خدمت خالصانه به اسلام و مردم سپری کرد، از چهره‌های ممتاز فقاهت معاصر بود؛ عالمی که علم را با تقوا، اجتهاد را با اخلاق، و مرجعیت را با تواضع و مردم‌داری درآمیخت. فقدان چنین شخصیت کم‌نظیری، تنها خاموشی یک چراغ نیست؛ خاموشی بخشی از حافظه زنده مدرسه‌ای است که قرن‌ها با علم، تقوا و مجاهدت عالمان راستین، راه نورانی اهل بیت (ع) را روشن نگاه داشته‌اند.

حوزه‌های علمیه امروز در سوگ عالمی نشسته‌اند که سرمایه اصلی خویش را نه در هیاهوی زمانه، بلکه در عمق دانش، صدق گفتار، استقلال فکری و حرمت نهادن به حقیقت و عشق به انسان‌ها می‌جست. نام و یاد ایشان در تاریخ فقاهت شیعه، در کنار آثار علمی، شاگردان و میراث اخلاقی آن سالک الی‌الله، باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده از این گنجینه بهره خواهند برد.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدین و ارادتمندان آن مرحوم و به‌ویژه بیت مکرم و فرزندان عالم و شایسته ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته و رجالی نامدار، علو درجات، حشر با محمد و آل محمد علیهم‌السلام و برای بازماندگان و همه داغداران، صبوری، عافیت و عزت مسئلت می‌نمایم.