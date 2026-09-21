سخنگوی جنبش حماس در واکنش به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تأکید کرد که ادامه کشتار زنان و کودکان بیانگر تشدید نسل‌کُشی است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت: سکوت شورای صلح و ناتوانی آن از اشاره به رژیم اشغالگر و توصیف این رژیم به عنوان عامل نقض توافق آتش‌بس، امری مردود است و نباید ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه کشتار روزانه زنان و کودکان در غزه تشدید جنگ نسل‌کُشی است که متوقف نشده است، تصریح کرد: تلاش شورای صلح، «نیکلای ملادینوف» رئیس این شورا و میانجی آمریکایی در جهت یافتن توجیهاتی برای جنایت‌های رژیم اشغالگر تنها پوششی برای ادامه این جنایت‌هاست.

در همین ارتباط منابع محلی فلسطین امروز گزارش دادند که یک زن در نزدیکی جبالیا واقع در شمال نوار غزه به دلیل تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی به شدت زخمی شد. یک دختربچه نیز در غرب اردوگاه آوارگان «حلاوه» در جبالیا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

همچنین یک کودک نیز در حمله پهپاد اسرائیلی در شرق اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه زخمی شد.

از سوی دیگر قایق‌های جنگی اسرائیلی به سمت ماهیگیران فلسطینی در سواحل منطقه «الزهراء» در مرکز نوار غزه آتش گشودند.