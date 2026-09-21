جوان آنلاین: ضیفالله الشامی، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد که هواپیماهای متجاوز سعودی، بازاری محلی را در بخش «ذوباب» استان تعز هدف حمله قرار دادهاند.
این حملات در حالی است که نیروهای جنبش انصارالله یمن همزمان با تشدید عملیاتهای کوبنده خود در عمق خاک عربستان و گسترش دامنه بانک اهدافشان در این کشور به ویژه ریاض، در تلافی تجاوزات عربستان علیه غیرنظامیان یمنی، در جبهههای جنوب تعز و غرب استان لحج پیشروی کردند؛ اقدامی که ناظران آن را مقدمهای برای بازپسگیری کامل شهر تعز دانستند.
به دنبال این پیشروی مهم رزمندگان یمنی، هشدارهای گروههای مزدور تحت حمایت عربستان در مورد خطرات فروپاشی این جبههها به ویژه با سیطره نیروهای صنعا بر بخشهای بزرگی از شهرستان الشمِیتین و نزدیک شدن به ارتفاعات استراتژیک کوه راسین که مشرف به منطقه الحجریه، چندین منطقه از استان لحج و ساحل غربی است، تشدید شد.