جوان آنلاین: سازمان ملل در گزارشی تازه درباره جنایت‌های آمریکا علیه غیرنظامیان و بشریت اعلام کرد که گزارش این سازمان به این نتیجه رسیده که حملات هوایی اخیر آمریکا به شناور‌هایی که ادعا می‌شود در قاچاق مواد مخدر دست دارند، قوانین بین‌المللی را نقض کرده و می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

به گزارش تسنیم، در گزارش «بن سائول»، گزارشگر ویژه این نهاد آمده است از سپتامبر سال گذشته دست‌کم ۶۸ حمله آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، در خارج از آب‌های سرزمینی آمریکا، رخ داده که بیش از ۲۲۰ نفر را کشته است.

سائول گفت» حتی اگر هدف‌ها را بتوان اعضای گروه‌های تروریستی شناخته شده قلمداد کرد، آنها حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا انجام نداده بودند که حق دفاع مشروع را بر اساس قوانین بین‌المللی فعال کند.

این گزارش دو روز پس از آن منتشر می‌شود که ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله به یک شناور در دریای کارائیب چهار نفر را کشته است.